Киевляне в ноябре более 50 тысяч раз жаловались на отсутствие света, воды и тепла: где ситуация хуже всего

В Киеве за первые десять дней ноября жители более 50 тысяч раз пожаловались на отсутствие электроэнергии, отопления и водоснабжения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жалоб на отключение света выросло в 16 раз, а на отсутствие воды – в 5,6 раза. Больше всего проблем фиксируют на Троещине, Борщаговке и Теремках.

9 ноября 2026, 11:53 Три четверти киевлян сидят без света более 4 часов в сутки – опрос 75 процентов жителей столицы столкнулись с отключениями света от четырех и более часов в сутки. В то время как почти пятая часть респондентов – 19 процентов – вообще не имела отключений.

Об этом говорится в исследовании Экономической правды, проведенном на основе обращений киевлян на горячую линию 1551 за 1–10 ноября.

По данным журналистов, в течение этого периода на аварийное отсутствие электроэнергии хотя бы раз жаловались жители 32% многоквартирных домов столицы, на отсутствие отопления – 31%, воды – 11%.

При этом исследователи учитывали не только количество обращений, но и дома, из которых поступали жалобы, их регулярность и наличие аналогичных проблем в соседних зданиях.

Где больше всего проблем с водоснабжением

За первые десять дней ноября киевляне подали 3,2 тысячи жалоб на отсутствие холодной воды. Это в 5,6 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было зафиксировано 574 обращения.

Чаще всего о перебоях с водоснабжением сообщали жители Борщаговки (Жовтневое), Теремков, Троещины и Новокараваевых Дач.

В Деснянском районе жалобы поступили из каждого пятого многоквартирного дома, тогда как в Печерском – только из каждого двадцатого.

В общей сложности из 79 домов сообщали об отсутствии воды по меньшей мере три дня подряд. Дольше всего, в течение семи дней, жаловались жители дома на улице Героев Космоса, 11.

Ситуация с отоплением

Отопительный сезон в жилых домах Киева начался 2 ноября. Столичные власти планировали подключить большинство домов к теплоснабжению до 12 ноября.

По данным городского головы Виталия Кличко, по состоянию на 5 ноября тепло получали 45% жилых домов, а 9 ноября – почти 80%.

В то же время количество жалоб на отсутствие отопления продолжало расти. Если 2 ноября поступило 188 таких обращений, то 5 ноября – уже 1,6 тысячи, а 9 ноября – 3,6 тысячи.

Самая сложная ситуация наблюдалась на Виноградаре, где жалобы на отсутствие тепла поступали из 77% многоквартирных домов. Также значительное количество обращений зафиксировали на Оболони, Борщаговке (Жовтневое) и Лесном массиве.

Среди районов наибольшая доля домов с жалобами была в Оболонском – 45% и Деснянском – 41%.

Отключение света: жалоб стало в 16 раз больше

Больше всего обращений киевлян касались отсутствия электроэнергии. За 1–10 ноября поступило 30,8 тысячи таких жалоб против 1,9 тысячи за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего на отключение света жаловались жители Троещины – из 72% многоквартирных домов. На Теремках и Никольской Борщаговке этот показатель составлял 69%, а на Южной Борщаговке – 67%.

Среди районов больше всего обращений зафиксировали в Деснянском (52% домов) и Святошинском (47%). Меньше всего – в Шевченковском (19%) и Печерском (17%).

По данным проекта «Світлобот», в течение первых десяти дней ноября около 1,2 тысячи датчиков в Киеве фиксировали в среднем 11 часов без электроэнергии в сутки. Самым сложным стало 4 ноября, когда средняя продолжительность отключений превысила 14 часов.

Дольше всего без света оставались жители Оболонского района – в среднем 12,2 часа в сутки, и Деснянского – 11,8 часа. В то же время в Печерском районе этот показатель составлял 7,6 часа.

Кроме того, жители 35 домов жаловались на отсутствие электроэнергии ежедневно в течение 1–9 ноября.

Где в Киеве наихудшая ситуация со всеми коммунальными услугами

По результатам исследования, в течение десяти дней жалобы одновременно на отсутствие света, тепла и воды поступали из 904 многоквартирных домов, что составляет 6% от общего количества таких зданий в столице.

Наибольшая доля домов с проблемами по всем трем услугам зафиксирована в Деснянском районе – 13%. Далее идут Святошинский (11%) и Оболонский (9%).

Особенно сложной оказалась ситуация на Никольской Борщаговке вблизи улицы Героев Космоса, где в пределах одного квадратного километра жалобы на все три услуги поступали из девяти из 16 домов. На Харьковском массиве вблизи улицы Горловской – из 12 из 27 домов.

В то же время меньше всего проблем с коммунальными услугами зафиксировали в Печерском районе. Там на одновременное отсутствие света, тепла и воды жаловались жители только 2% многоквартирных домов.

В частности, об отсутствии воды сообщали из 5% домов Печерска, электроэнергии – из 17%, отопления – из 25%. По первым двум показателям район имеет лучшие результаты в столице, а по количеству жалоб на тепло уступает только Шевченковскому району, где этот показатель составляет 21%.

В то же время авторы исследования подчеркивают, что количество жалоб не всегда отражает фактическое количество отключений, ведь часть жителей вообще не обращается на горячую линию, тогда как другие могут сообщать о проблеме многократно.

Напомним, по данным собственного социологического исследования «Слово і діло» стало известно, что более 61% опрошенных украинцев в течение последних двух недель столкнулись с ощутимыми отключениями электроэнергии продолжительностью от 2 часов в сутки и более.

Также накануне в Киеве приняли решение о временном полном выключении наружного освещения из-за дефицита электроэнергии, вызванного российскими обстрелами энергетической инфраструктуры. Ограничения вводят, чтобы обеспечить приоритетное электроснабжение важных объектов столицы.

В то же время мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в Киеве система водоснабжения работает в штатном режиме, а подключение жилых домов к отоплению продолжается. По состоянию на 7 ноября тепло подали уже в 60% многоквартирных домов столицы.

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