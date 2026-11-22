Переговоры в Женеве по международному регулированию автономных систем вооружений завершились без решения о разработке юридически обязательного договора. Россия выступила против ужесточения ограничений для оружия, которое может самостоятельно определять и атаковать цели без непосредственного контроля человека.

Об этом сообщает The Guardian.

21 сентября 2026, 12:49 Пять тревожных признаков того, что ИИ способен уничтожить человечество ИИ беспокоит правительства и своих творцов, передовые модели используют преступники, а сами нейросети все меньше зависят от людей. На инфографике «Слово и дело» – пять признаков, что искусственный интеллект имеет потенциал для уничтожения человечества.

С 16 по 20 ноября в Женеве проходила седьмая обзорная конференция стран-участниц Конвенции ООН о некоторых видах обычного оружия. Одним из ключевых вопросов встречи стало введение международных правил использования автономных систем вооружений, известных также как «роботы-убийцы».

Несмотря на ночные переговоры, которые продолжались до утра 21 ноября, государствам не удалось согласовать мандат на начало разработки юридически обязательного международного договора.

По информации The Guardian, россия активно противодействовала принятию более жестких ограничений и затягивала переговорный процесс. США также не поддержали введение юридически обязательных правил для автономного оружия.

В то же время более 100 стран выступили за заключение международного соглашения, которое определяло бы правила разработки и применения таких систем. Среди государств, поддерживавших или допускавших принятие соответствующего протокола, была и Украина.

Однако механизм принятия решений на основе консенсуса в рамках Конвенции позволил отдельным странам заблокировать предложенную инициативу.

Как сообщает Associated Press, участники конференции договорились продолжить работу над возможным международным документом до 2028 года. При этом государства не взяли на себя обязательств относительно того, что будущие правила будут иметь юридически обязательный характер.

Верховный представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу назвала достигнутый результат значительным шагом. Однако она признала, что он не оправдал ожиданий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Итоги конференции раскритиковали и правозащитные организации. В частности, международная кампания Stop Killer Robots заявила, что согласованный мандат не предусматривает четкого механизма перехода к юридически обязательному международному соглашению.

Напомним, в начале ноября в нескольких странах Европы тысячи людей вышли на протесты против строительства и расширения дата-центров, необходимых для работы искусственного интеллекта.

Тем временем 16 ноября в компании Google заявили, что русскоязычные хакеры, вероятно, совершили первую полностью автоматизированную кибератаку с применением искусственного интеллекта.

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