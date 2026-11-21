В Одессе и части Одесского района продолжаются отключения электроэнергии после массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру. Из-за обесточивания также возможны перебои с водоснабжением и отоплением.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По данным Министерства энергетики, в течение дня электроэнергию в Одессе и части Одесского района отключают из-за российских ударов по магистральным сетям.
В результате обесточивания котельные и насосные станции могут временно прекращать работу. По возможности их подключают к резервному питанию, однако в регионе все еще могут возникать перебои с подачей тепла и воды. Энергетики и коммунальные службы продолжают работать над стабилизацией ситуации и восстановлением электроснабжения.
Жителей области призывают отключить от розеток мощные электроприборы. Во время восстановления подачи электроэнергии возможны перепады напряжения, которые могут повредить технику.
Напомним, 21 ноября российские войска атаковали Винницу. В результате удара по объекту инфраструктуры часть города осталась без электроснабжения.
В результате массированной российской атаки на Украину 20 ноября атомные электростанции были вынуждены снизить мощность генерации электроэнергии.
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