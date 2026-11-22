Преимущество США над Китаем по уровню совокупной мощи в Азии сократилось до минимального показателя с 2018 года. Среди основных причин аналитики называют войну с Ираном и внешнюю политику администрации Дональда Трампа.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование австралийского Института Лоуи.
Согласно Asia Power Index 2026, США остаются самой могущественной державой региона с результатом 78,9 балла. Китай занял второе место с 73,6 балла. Разрыв между странами составляет всего 5,3 пункта – это минимальный показатель с начала составления рейтинга в 2018 году.
Аналитики отмечают, что война против Ирана ослабила военные возможности Вашингтона. США перебросили часть сил из Тихоокеанского региона на Ближний Восток, а удары по Ирану привели к сокращению запасов американских ракет.
В то же время Китай продолжает модернизировать армию, наращивая возможности военно-морских сил. Пекин также сохраняет преимущество перед Вашингтоном в сфере наземных ракет и численности сухопутных войск.
Наибольшее падение продемонстрировал показатель дипломатического влияния США – он снизился на шесть пунктов, до 76,7. Среди причин исследователи называют войну с Ираном, введение торговых пошлин и отказ Вашингтона от сотрудничества с отдельными международными организациями.
Китай опережает США по дипломатическому влиянию в Азии, тогда как экономические возможности двух стран практически сравнялись. При этом Вашингтон сохраняет значительное преимущество по оборонным расходам, авиации и способности развертывать войска на больших расстояниях.
Третье место в рейтинге заняла Индия, набравшая 40,5 балла. Ее позиции укрепились, в частности, благодаря росту регионального влияния и активизации оборонного сотрудничества.
Напомним, «Слово и дело» сравнивало технологические альянсы США и Китая в сфере искусственного интеллекта, с помощью которых страны стремятся усилить международное влияние.
Ранее СМИ сообщали, что США могли рассматривать помощь Китая и россии в урегулировании конфликта с Ираном и восстановлении судоходства через Ормузский пролив.
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