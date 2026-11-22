Количество погибших в результате российского удара по пятиэтажному жилому дому на Киевщине возросло до двух. Среди жертв – 18-летний юноша. Еще четверо человек пострадали, в частности ребенок.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По обновленным данным спасателей, в результате атаки погибли два человека, среди которых 18-летний парень. Еще четыре человека, в частности ребенок, получили ранения.

В настоящее время спасатели разыскивают 11 человек, среди которых двое детей. Все они не выходят на связь. Их местонахождение пока неизвестно.

На месте удара работают психологи ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим. Поисково-спасательная операция продолжается. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, российские войска в ночь на 22 ноября атаковали беспилотниками Вышгородский район Киевской области. В результате удара, кроме пятиэтажного дома, пострадал детский сад. Ранее сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших.

Всего ночью оккупанты атаковали Украину 186 ударными беспилотниками разных типов, в частности 72 реактивными Shahed. Силы противовоздушной обороны обезвредили 161 вражеский дрон, однако зафиксировали попадания на 18 локациях.

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