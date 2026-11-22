В Латвии партия «Согласие» (Saskaņa), которую долгое время считали пророссийской, решила самоликвидироваться после двух поражений подряд на парламентских выборах. Решение приняли на внеочередном съезде 21 ноября.

Об этом сообщает латвийский общественный вещатель LSM.

4 октября 2026, 22:30 В Латвии завершили подсчет голосов на парламентских выборах В Латвии Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов на выборах в Сейма. Партия Объединенный список, возглавляемая премьер-министром Андрисом Кулбергсом, одержала уверенную победу.

По информации издания, начало процедуры ликвидации поддержали более двух третей участников съезда. Партия, которая ранее была одной из самых влиятельных политических сил Латвии, второй раз подряд не смогла пройти в парламент.

Член правления «Согласия» Валерий Агешин, состоявший в партии более 25 лет, назвал решение о самоликвидации логичным. По его словам, партия потеряла поддержку избирателей, а ее представители не смогли работать как единая команда.

Председатель партии Янис Урбанович также признал ответственность за поражение на выборах. Он заявил, что не смог восстановить активность политической силы и объединить ее представителей.

На парламентских выборах 3 октября «Согласие» баллотировалось вместе с «Партией центра» в составе объединения «Центр согласия». Оно получило лишь 0,820% голосов и не завоевало ни одного депутатского мандата.

Партия потерпела поражение и на предыдущих парламентских выборах 2022 года, когда получила 4,81% голосов. До этого «Согласие» и его предшественники на протяжении девяти созывов подряд были представлены в Сейме.

Политическую силу долгое время связывали с русскоязычным электоратом и характеризовали как пророссийскую. Однако после начала полномасштабного вторжения россии в Украину партия осудила агрессию, после чего потеряла часть прежней поддержки.

Напомним, на парламентских выборах в Латвии победу одержал «Объединенный список» премьер-министра Андриса Кулбергса, который выступает за поддержку Украины.

Ранее Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с Андрисом Кулбергсом. В коалицию вошли «Объединенный список» и «Национальный альянс».

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