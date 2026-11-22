Российский диктатор владимир путин в ходе закрытых переговоров якобы допустил предоставление Украине гарантий безопасности со стороны США и Европы по образцу статьи 5 НАТО. Его условием является отсутствие войск Альянса на украинской территории после завершения войны.

Об этом пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

19 ноября 2026, 21:52 Россия готова рассматривать гарантии безопасности Украине по образцу статьи 5 НАТО – Кушнер Кушнер сообщил о готовности россии рассматривать гарантии безопасности Украине по образцу НАТО. В то же время он подчеркнул, что такое соглашение должно соответствовать интересам США и быть частью более широкого пакета мер безопасности.

По словам собеседника издания, возможные договоренности также предусматривают ослабление санкций против россии. Однако ограничения должны автоматически возобновляться, если Москва начнет сосредотачивать войска для нового вторжения в Украину.

Поскольку путин выступает против размещения баз НАТО в Украине, американские представители предложили другой механизм: после заключения соглашения о прекращении огня россия должна отвести свои войска от украинской границы.

В случае нового наступления российской армии план предусматривает немедленную переброску войск НАТО в Украину. Представители США и Европы также обсуждали способы контроля за соблюдением договоренностей и быстрого обмена информацией в случае угрозы.

По данным источника WP, спецпредставитель президента США Джаред Кушнер предупредил путина, что война, которая началась против Украины, превратилась в опосредованное противостояние с Европой.

В то же время вопрос территорий остается одним из главных разногласий на переговорах. Путин требует контроля над всем Донбассом, тогда как президент Владимир Зеленский отказывается передавать россии территории, которые она не захватила.

Напомним, 19 ноября спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтону якобы удалось убедить россию рассмотреть гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО.

В тот же день Зеленский отметил, что Украина и международные партнеры пока не имеют общего понимания того, как именно будут работать такие гарантии.

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