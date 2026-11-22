Германия изменила способ переброски военной техники в Литву для учений Grand Eagle 26. Вместо передвижения танковых колонн по дорогам Польши технику доставили по железной дороге, чтобы не давать россии повода для пропаганды.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в военных кругах.

16 ноября 2026, 16:40 Еще одна страна ЕС предложила США разместить на своей территории постоянную военную базу Литва передала США пакет предложений по созданию в стране постоянной американской военной базы.

Изначально подразделения 10-й танковой дивизии Бундесвера должны были самостоятельно отправиться в Литву автомобильными колоннами через Польшу. Однако после консультаций внутри НАТО план изменили, выбрав перевозку по железной дороге.

По словам источника издания в Альянсе, фотографии немецких танков, движущихся в направлении восточного фланга НАТО вблизи границы с Беларусью, могли бы стать инструментом российской пропаганды.

В Министерстве обороны Германии объяснили, что изменение способа транспортировки военной техники не является чем-то необычным. По словам представителей ведомства, военные должны отрабатывать различные варианты переброски сил, которые могут понадобиться в случае реальной угрозы.

Учения Grand Eagle 26 проходят в Литве с участием около 1800 немецких военнослужащих и более 750 единиц техники. Их цель – отработать быструю переброску подразделений Бундесвера на восточный фланг НАТО в случае обострения ситуации с безопасностью.

Параллельно в Литве продолжаются учения Freedom Shield 26-II с участием 45-й танковой бригады Бундесвера. Всего в двух учениях задействовано более 6000 военнослужащих.

По данным литовской армии, маневры начались 6 ноября и продлятся до 3 декабря.

Напомним, ранее Литва предложила США разместить на ее территории постоянную военную базу. Власти страны заявили о готовности обеспечить необходимую инфраструктуру и взять на себя часть расходов.

Также сообщалось, что на востоке Латвии начались масштабные учения многонациональной бригады НАТО Resolute Reforger 2026, во время которых военные отрабатывали быстрое развертывание сил.

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