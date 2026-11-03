Три теплоэлектростанции ДТЭК прекратили генерацию после атаки рф

Общество
Читати українською
Россия массированно атаковала Украину в ночь на 3 ноября. Получили повреждения три теплоэлектростанции Группы ДТЭК. Они прекратили генерацию электроэнергии.
Фото: NV.ua

Ночью и утром 3 ноября армия российской федерации массированно атаковала энергетику Украины. В результате дроновых и ракетных ударов остановили генерацию три теплоэлектростанции Группы ДТЭК.

Об этом компания сообщила утром, 3 ноября, в социальных сетях.

«В ночь и утром 3 ноября россия совершила очередную массированную атаку на три теплоэлектростанции ДТЭК десятками ракет и дронов. Разрушения масштабные. Станции прекратили генерацию электроэнергии», – говорится в заявлении компании.

В то же время в ДТЭК подчеркнули: несмотря на постоянные вражеские атаки, персонал продолжает делать все возможное для поддержки украинской энергосистемы.

Какие именно станции и в каких регионах прекратили генерацию электроэнергии компания не уточнила.

Как известно, в ночь на 3 ноября российские войска выпустили по Украине баллистические и авиационные ракеты, а также 289 ударных беспилотников разных видов.

В частности враг нанес комбинированный удар по одному из районов Харькова баллистикой и КАБами, попав в медучреждение. Уже известно о более чем 70 пострадавших.

Также как известно, в Днепре в результате российской атаки утром 3 ноября погибла один человек, еще 17 получили ранения. Под удар попали медицинские учреждения города, в частности амбулатория и больница, где находились почти 100 пациентов.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что российская федерация показательно массированно атаковала Украину в день американских выборов в Конгресс. Кремль считает, что Соединенные Штаты этот их сигнал не заметят.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия Электричество ДТЭК Энергетика Обстрел Свет Электростанция
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В результате столкновений в Петропавловской Борщаговке пострадали 16 нацгвардейцев – командующий НГУ
Россияне в течение дня запустили по Украине 81 дрон: сколько целей обезвредила ПВО
В Киеве из-за проблем со светом временно остановили движение трамваев и троллейбусов
Германия выделит Украине зимний пакет поддержки
Ситуация со светом в Киеве очень сложная, в городе разворачивают пункты обогрева – Кличко
Экс-спикеру Зеленского Юлии Мендель объявили подозрение в государственной измене
Мерц анонсировал новую встречу «Коалиции желающих»: когда и где состоится
авторская колонкаВойна за нефть и свет: чего ждать от боевых действий зимой
Беспорядки в Петропавловской Борщаговке: СБУ установила около 100 участников
инфографикаБронирование, субсидии, пенсионные доплаты: основные изменения и дедлайны для украинцев в ноябре-2026
Больше новостей