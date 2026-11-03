Три теплоэлектростанции ДТЭК прекратили генерацию после атаки рф

Ночью и утром 3 ноября армия российской федерации массированно атаковала энергетику Украины. В результате дроновых и ракетных ударов остановили генерацию три теплоэлектростанции Группы ДТЭК.

Об этом компания сообщила утром, 3 ноября, в социальных сетях.

«В ночь и утром 3 ноября россия совершила очередную массированную атаку на три теплоэлектростанции ДТЭК десятками ракет и дронов. Разрушения масштабные. Станции прекратили генерацию электроэнергии», – говорится в заявлении компании.

В то же время в ДТЭК подчеркнули: несмотря на постоянные вражеские атаки, персонал продолжает делать все возможное для поддержки украинской энергосистемы.

Какие именно станции и в каких регионах прекратили генерацию электроэнергии компания не уточнила.

Как известно, в ночь на 3 ноября российские войска выпустили по Украине баллистические и авиационные ракеты, а также 289 ударных беспилотников разных видов.

В частности враг нанес комбинированный удар по одному из районов Харькова баллистикой и КАБами, попав в медучреждение. Уже известно о более чем 70 пострадавших.

Также как известно, в Днепре в результате российской атаки утром 3 ноября погибла один человек, еще 17 получили ранения. Под удар попали медицинские учреждения города, в частности амбулатория и больница, где находились почти 100 пациентов.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что российская федерация показательно массированно атаковала Украину в день американских выборов в Конгресс. Кремль считает, что Соединенные Штаты этот их сигнал не заметят.

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