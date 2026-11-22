Британский министр по делам Европы Хэмиш Фалконер раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова о дружбе с российским диктатором владимиром путиным. Министр назвал главу Кремля «мясником» и подчеркнул, что тот не является другом Великобритании.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на интервью Фалконера.

22 ноября 2026, 09:33 «Мой друг»: Трамп опубликовал совместное фото с путиным На фотографии американский президент пожимает руку путину, наклонившись к его уху. Над изображением размещена надпись на английском языке My Friend.

Министр осудил российское вторжение в Украину, назвав войну варварской и незаконной. По его словам, она привела к огромным потерям для россии и лишает ее молодое поколение многих возможностей.

«Является ли владимир путин моим другом? Нет. И он также не является другом Великобритании», – заявил Фалконер.

Комментируя возможную реакцию Лондона на слова Трампа, министр подчеркнул, что британский премьер-министр регулярно общается с американским президентом и открыто выражает позицию страны относительно российской агрессии.

«Премьер-министр регулярно общается с президентом и совершенно не скрывает того, насколько сильное возмущение российским вторжением в Украину испытывает вся Великобритания», – отметил он.

Заявление Фалконера прозвучало после того, как Трамп опубликовал в Truth Social совместную фотографию с путиным, подписав ее словами «Мой друг». Ранее во время встречи в Китае американский президент также называл российского диктатора своим другом.

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