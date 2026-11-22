Силы обороны Украины в течение 16-21 ноября нанесли серию ударов по нефтяной и военной инфраструктуре россии. Среди пораженных целей – четыре нефтеперерабатывающих предприятия, три нефтебазы, нефтяные резервуары, ракетные установки и другие военные объекты.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
По данным ведомства, украинские военные атаковали Ильский и Афипский НПЗ в Краснодарском крае, нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане и завод «Башнефть-Уфанефтехим» в Уфе.
В Азове Ростовской области под удар попали три нефтебазы – «Флеш Энерджи», «Транзит-Экспресс» и «Азовская».
На Ильском НПЗ один нефтяной резервуар был уничтожен, еще восемь повреждены. Кроме того, на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Татарстане поражены три резервуара вместимостью до 50 тысяч кубометров каждый.
Силы обороны также продолжали наносить удары по военной логистике оккупантов. В частности, Керченский мост атаковали 16, 17 и 19 ноября. Во время последнего удара применили ракеты «Нептун», в результате чего было повреждено железнодорожное полотно и перекрыто движение по мосту.
Также украинские военные поразили автомобильные мосты через Северский Донец вблизи Станицы Луганской и в районе Луганска.
Отдельно Минобороны сообщило о поражении десяти российских радаров и станций радиоэлектронной борьбы, зенитного комплекса «Панцирь-С2», пунктов управления и складов оккупантов.
Кроме того, 20 ноября президент Владимир Зеленский сообщил о поражении трех пусковых установок российских баллистических ракетных комплексов. Уничтожение одной установки подтверждено, результаты по двум другим уточнялись.
Среди других целей – ремонтная база российских войск в Курской области и 123-й авиаремонтный завод в Новгородской области. По результатам ранее нанесенного удара по последнему подтверждено повреждение трех военно-транспортных самолетов россии.
Напомним, 20 ноября Генштаб подтвердил поражение трех резервуаров на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Татарстане.
Ранее Силы обороны сообщили о поражении склада боеприпасов в Крыму, двух пунктов управления и автомобильного моста через Северский Донец.
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