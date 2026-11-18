Силы обороны Украины 17 ноября и в ночь на 18 ноября нанесли удары по военным объектам россиян. В частности, поражен автомобильный мост через Северский Донец, а также подтверждено повреждение трех российских военно-транспортных самолетов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

16 ноября 2026, 10:56 Россия перебрасывает стратегическую авиацию, чтобы уберечь самолеты от украинских ударов – Игнат Россия меняет места базирования стратегических бомбардировщиков из-за угрозы новых ударов ВСУ. В то же время оккупанты не отказываются от использования авиации.

По данным военных, в районе Станицы Луганской украинские защитники поразили автомобильный мост через реку Северский Донец. Российские войска использовали эту переправу для снабжения на фронт боеприпасов, горючего и военной техники.

Кроме того, в ночь на 18 ноября Силы обороны атаковали ремонтную базу российского подразделения в районе Хомутовки Курской области. На этом объекте оккупанты ремонтировали поврежденную технику для ее дальнейшего возвращения на фронт.

В Генштабе также подтвердили результаты удара по «123-му авиаремонтному заводу» в городе Старая Русса Новгородской области рф, который нанесли 10 ноября.

В результате атаки были повреждены три военно-транспортных самолета. Один из них, Ил-76, получил значительные повреждения.

Отмечается, что эти самолеты российская армия использует для переброски военнослужащих, техники и боеприпасов. Из-за полученных повреждений воздушные суда временно выведены из строя.

Напомним, недавно подразделения Сил обороны поразили ключевую нефтебазу врага «Флеш Энерджи» в городе Азов Ростовской области. Оттуда горючее кратчайшим путем поступало на фронт российским армейцам.

А накануне спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что россия передислоцирует стратегические бомбардировщики на другие аэродромы, пытаясь защитить их от украинских ударов.

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