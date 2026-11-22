В ночь на 22 ноября российские войска атаковали Украину 186 ударными беспилотниками разных типов, в частности 72 реактивными Shahed. Силы противовоздушной обороны обезвредили 161 вражеский дрон, однако попадания зафиксировали на 18 локациях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Для атаки россияне применили беспилотники Shahed, «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия». БПЛА запускали из российских Орла, Курска, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий Донецка, Крыма – Гвардейского и Чауды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны. По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская ПВО сбила или подавила 161 беспилотник, среди них 56 реактивных Shahed.

В то же время зафиксировали попадания вражеских дронов на 18 локациях. В шести местах упали обломки сбитых беспилотников.

В частности, российские войска атаковали беспилотниками Вышгородский район Киевской области. В результате удара в пятиэтажном жилом доме разрушены квартиры с первого по пятый этаж.

Также сообщали, что 21 ноября российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Овручской громаде Житомирской области. В результате удара пострадал один человек.

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