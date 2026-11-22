Словакия не будет присоединяться к новой кредитной программе Евросоюза для Украины на 45 млрд евро. В то же время страна продолжит предоставлять Киеву гуманитарную помощь.

Об этом сообщил в видеообращении премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

2 октября 2026, 14:05 Стоит готовиться к худшему: почему Украина рискует не закрыть бюджетный дефицит Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, от чего зависит закрытие бюджетного дефицита Украины и почему государству стоит готовиться к задержкам или нехватке международного финансирования.

Глава словацкого правительства напомнил, что Братислава не участвовала и в предыдущей программе кредитования Украины на 90 млрд евро. По его словам, страна не планирует менять свою позицию.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что может заблокировать следующий семилетний бюджет ЕС, если все страны объединения не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины в 2027 году и в дальнейшем. Фицо отреагировал на это заявление, подчеркнув, что не собирается поддаваться давлению со стороны Берлина.

В то же время премьер подтвердил, что Словакия продолжит гуманитарную помощь Украине. Однако участие в ее военном кредитовании он считает нецелесообразным, поскольку, по его мнению, такая поддержка лишь затягивает войну.

Этот вопрос планируют обсудить в понедельник, 23 ноября, в Братиславе. Там состоится встреча премьер-министров стран Вышеградской группы – Польши, Чехии, Словакии и Венгрии – с канцлером Австрии.

Напомним, Еврокомиссия 18 ноября приняла дополнительный пакет законодательных предложений о предоставлении Украине до 45 млрд евро финансовой поддержки в 2027 году. Основную сумму долга Киев должен вернуть только после того, как россия выплатит репарации.

21 ноября сообщалось, что президент Европейского совета Антониу Кошта предложил сократить общие расходы многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы на 204 млрд евро по сравнению с первоначальным планом Еврокомиссии. В то же время финансирование Украины хотят сохранить на уровне до 100 млрд евро.

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