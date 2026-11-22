Президент США Дональд Трамп неоднократно пытался связаться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, однако тот не отвечал. Даже личное письмо Трампа вернули нераспечатанным.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

23 октября 2026, 12:16 Ким Чен Ын может встретиться с Трампом, но выдвинет жесткие условия – Reuters Шансы на встречу Дональда Трампа с Ким Чен Ыном до конца 2026 года снижаются. Пхеньян может потребовать ослабления санкций для проведения саммита.

По данным издания, еще в 2025 году Трамп пытался связаться с Ким Чен Ыном через официальные каналы связи, но ответа не получил.

Тогда президент США написал Ким Чен Ыну письмо. Чтобы передать его, сотрудники Белого дома организовали встречу с дипломатом КНДР возле постоянного представительства страны при ООН на Манхэттене.

Письмо удалось вручить, однако впоследствии во время заседания ООН северокорейский дипломат бросил нераспечатанный конверт перед представителем США.

В ноябре 2026 года, во время азиатского турне Трампа, американская администрация снова пыталась организовать личную встречу с Ким Чен Ыном.

По информации WSJ, в Вашингтоне рассматривали возможность объявить об официальном завершении Корейской войны, которая в 1953 году закончилась перемирием без подписания мирного договора.

Также обсуждалось потенциальное соглашение, которое не предусматривало бы формального признания КНДР ядерным государством, но и не требовало бы немедленной ликвидации ее ядерной программы. Вместо этого США могли добиваться ограничений на ядерные и ракетные испытания.

Кроме того, стороны могли рассмотреть открытие дипломатических представительств для поддержания постоянных контактов.

Однако переговоры об организации встречи зашли в тупик после того, как Северная Корея выдвинула условия, на которые Вашингтон не согласился. Личная встреча Трампа и Ким Чен Ына так и не состоялась.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын может согласиться на встречу с Трампом, однако выдвинет жесткие условия. Американские и южнокорейские чиновники тогда оценивали перспективы переговоров до конца 2026 года как все менее вероятные.

Ранее сообщалось, что Трамп стремится провести встречу с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию. При этом северокорейский диктатор настаивал на отказе Вашингтона от требования денуклеаризации в качестве предварительного условия переговоров.

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