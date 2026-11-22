Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что ожидает извинений от президента Владимира Зеленского из-за внесения итальянских политиков, в том числе его самого, в базу украинского сайта «Миротворец». Он также поставил под сомнение целесообразность дальнейшей помощи Украине.
Об этом сообщают Il Messaggero и Tgcom24.
Сальвини обвинил авторов «Миротворца» в распространении ненависти и составлении списков людей способом, который он сравнил с методами нацистов. Вице-премьер выразил надежду, что украинские власти закроют сайт.
Итальянский политик раскритиковал отсутствие реакции Зеленского и призвал президента дистанцироваться от этого ресурса.
Сальвини напомнил, что на протяжении последних лет Италия оказывала Украине гуманитарную, военную, экономическую и социальную помощь. Однако теперь он сомневается, будут ли способствовать завершению войны новые санкции против россии, поставки оружия и выделение миллиардов на поддержку Киева.
Дипломатический скандал между Украиной и Италией возник после внесения в базу «Миротворца» восьми евродепутатов от итальянской партии «Движение пяти звезд», которая выступает против военной помощи Украине и призывает к переговорам с россией.
18 ноября Министерство иностранных дел Италии сообщило, что глава ведомства Антонио Таяни поручил итальянскому послу в Киеве обратиться к украинским властям за объяснениями. При этом в ведомстве подчеркнули, что Италия продолжит поддерживать Украину.
В ответ посольство Украины в Риме заявило, что «Миротворец» не является официальным источником информации украинского государства, не входит в систему государственных органов и не уполномочен представлять позицию Киева.
Украинские дипломаты также предостерегли от использования информации из неофициальных источников для искусственного обострения отношений между странами.
Напомним, в октябре премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала заявления Сальвини, который после переизбрания лидером партии «Лига» пообещал добиваться прекращения помощи Украине.
Ранее в базу сайта «Миротворец» внесли народного депутата Алексея Гончаренко после его заявлений об условиях прекращения войны в Украине.
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