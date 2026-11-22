Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что ожидает извинений от президента Владимира Зеленского из-за внесения итальянских политиков, в том числе его самого, в базу украинского сайта «Миротворец». Он также поставил под сомнение целесообразность дальнейшей помощи Украине.

Об этом сообщают Il Messaggero и Tgcom24.

27 октября 2026, 07:37 Мелони раскритиковала вице-премьера Италии за требование остановить помощь Украине – СМИ Премьер Италии Джорджа Мелони выразила недовольство заявлениями вице-премьера Маттео Сальвини, который пообещал добиваться прекращения помощи Украине, однако не получил поддержки правительства.

Сальвини обвинил авторов «Миротворца» в распространении ненависти и составлении списков людей способом, который он сравнил с методами нацистов. Вице-премьер выразил надежду, что украинские власти закроют сайт.

Итальянский политик раскритиковал отсутствие реакции Зеленского и призвал президента дистанцироваться от этого ресурса.

Сальвини напомнил, что на протяжении последних лет Италия оказывала Украине гуманитарную, военную, экономическую и социальную помощь. Однако теперь он сомневается, будут ли способствовать завершению войны новые санкции против россии, поставки оружия и выделение миллиардов на поддержку Киева.

Дипломатический скандал между Украиной и Италией возник после внесения в базу «Миротворца» восьми евродепутатов от итальянской партии «Движение пяти звезд», которая выступает против военной помощи Украине и призывает к переговорам с россией.

18 ноября Министерство иностранных дел Италии сообщило, что глава ведомства Антонио Таяни поручил итальянскому послу в Киеве обратиться к украинским властям за объяснениями. При этом в ведомстве подчеркнули, что Италия продолжит поддерживать Украину.

В ответ посольство Украины в Риме заявило, что «Миротворец» не является официальным источником информации украинского государства, не входит в систему государственных органов и не уполномочен представлять позицию Киева.

Украинские дипломаты также предостерегли от использования информации из неофициальных источников для искусственного обострения отношений между странами.

Напомним, в октябре премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала заявления Сальвини, который после переизбрания лидером партии «Лига» пообещал добиваться прекращения помощи Украине.

Ранее в базу сайта «Миротворец» внесли народного депутата Алексея Гончаренко после его заявлений об условиях прекращения войны в Украине.

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