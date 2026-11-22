В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру по состоянию на утро воскресенья, 22 ноября, часть потребителей в пяти областях Украины осталась без электроснабжения. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

21 ноября 2026, 19:59 Одесса и часть района остались без света после российской атаки В Одессе и части Одесского района действуют отключения электроэнергии после российской атаки. Из-за обесточивания возможны перебои с водой и отоплением.

По данным ведомства, обесточивания зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Одесской и Харьковской областях. Продолжаются восстановительные работы.

В Одесской области повторные российские атаки существенно усложнили ремонт поврежденных энергообъектов. Значительное количество потребителей в регионе остается без света.

В то же время утром энергетикам удалось начать частичное восстановление электроснабжения объектов критической инфраструктуры Одессы и прилегающих районов.

В настоящее время энергетики работают над обеспечением стабильной работы этих объектов, а также прорабатывают резервные схемы питания для постепенного восстановления электроснабжения остальных потребителей.

В Минэнерго подчеркнули, что повреждения энергетической инфраструктуры значительны, поэтому для их устранения необходимо время.

Напомним, вечером 21 ноября сообщалось, что Одесса и часть Одесского района остались без света из-за российских ударов по магистральным сетям. В регионе также предупреждали о возможных перебоях с водоснабжением и отоплением.

Кроме того, из-за отключения двух линий электропередачи одна из украинских атомных электростанций 21 ноября была вынуждена снизить мощность.

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