В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру по состоянию на утро воскресенья, 22 ноября, часть потребителей в пяти областях Украины осталась без электроснабжения. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Одесской области.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
По данным ведомства, обесточивания зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Одесской и Харьковской областях. Продолжаются восстановительные работы.
В Одесской области повторные российские атаки существенно усложнили ремонт поврежденных энергообъектов. Значительное количество потребителей в регионе остается без света.
В то же время утром энергетикам удалось начать частичное восстановление электроснабжения объектов критической инфраструктуры Одессы и прилегающих районов.
В настоящее время энергетики работают над обеспечением стабильной работы этих объектов, а также прорабатывают резервные схемы питания для постепенного восстановления электроснабжения остальных потребителей.
В Минэнерго подчеркнули, что повреждения энергетической инфраструктуры значительны, поэтому для их устранения необходимо время.
Напомним, вечером 21 ноября сообщалось, что Одесса и часть Одесского района остались без света из-за российских ударов по магистральным сетям. В регионе также предупреждали о возможных перебоях с водоснабжением и отоплением.
Кроме того, из-за отключения двух линий электропередачи одна из украинских атомных электростанций 21 ноября была вынуждена снизить мощность.
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