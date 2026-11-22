Вечером 21 ноября в центре Ивано-Франковска произошла стрельба во время конфликта между тремя мужчинами. В результате инцидента один из них получил ранение ноги.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

По предварительным данным правоохранителей, потасовка произошла возле одного из кафе на пешеходной части улицы Независимости. Во время конфликта раздался выстрел, в результате которого был ранен 34-летний местный житель.

На звук выстрела отреагировал совместный патрульный наряд полиции и Национальной гвардии, который находился в центре города. Правоохранители вызвали медиков, которые госпитализировали пострадавшего.

Еще одного участника конфликта – 27-летнего мужчину – доставили в районное управление полиции для выяснения обстоятельств. У него также обнаружили видимые телесные повреждения лица.

На месте происшествия правоохранители нашли оружие, предположительно травматическое. Сейчас полиция устанавливает причины конфликта и обстоятельства применения оружия. Правовую квалификацию инцидента определят после выяснения всех обстоятельств.

Напомним, в Тернополе 5 ноября в одном из торговых заведений города произошла стрельба. Полиция провела спецоперацию по задержанию стрелка.

Позже мужчину взяли под стражу. Ему инкриминируют незаконное лишение человека свободы, хулиганство с применением оружия и угрозу правоохранителям.

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