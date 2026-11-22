Британская оборонная компания BAE Systems открыла первый в стране полностью автоматизированный завод крупнокалиберных боеприпасов.

Об этом сообщила компания BAE Systems.

22 октября 2026, 20:07 Британия впервые за 20 лет возобновила производство крупнокалиберного оружия Компания Rheinmetall UK запустила производство крупнокалиберного вооружения на предприятии в Телфорде.

Предприятие официально открыли 20 ноября в Гласкоеде, Южный Уэльс. Оно будет специализироваться на снаряжении артиллерийских снарядов взрывчатыми веществами.

Производство будет полностью автоматизированным. Для работы будут использовать роботизированные системы и автономные транспортные средства, что позволит сократить потребность в ручном труде, увеличить продолжительность работы предприятия и нарастить объемы выпуска боеприпасов.

Новый объект является частью инвестиционной программы BAE Systems стоимостью 180 млн фунтов стерлингов, которая предусматривает увеличение производственных мощностей для 155-мм артиллерийских снарядов в 16 раз.

При этом масштабное производство начнется после завершения первоначального этапа испытаний.

Управляющий директор подразделения Digital Intelligence & Land компании BAE Systems Андреа Томпсон отметила, что современная автоматизация позволит существенно увеличить мощности предприятия, повысить надежность поставок боеприпасов и обеспечить долгосрочные оборонные потребности Великобритании.

Завод в Гласкоеде работает с 1940-х годов и специализируется на производстве, сборке и испытании боеприпасов и взрывчатых материалов.

Напомним, в феврале сообщалось, что открытие завода BAE Systems в Гласкоеде задерживается более чем на полгода. Компания объясняла задержку решением удвоить запланированные производственные мощности.

Кроме того, в октябре стало известно, что Великобритания впервые за 20 лет возобновила производство крупнокалиберного вооружения. На предприятии Rheinmetall UK в Телфорде будут изготавливать стволы и затворы для 120-мм и 155-мм артиллерийских систем.

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