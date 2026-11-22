В территориальных водах Финляндии до сих пор продолжается тушение пожара на российском грузовом судне Sparta II, которое 21 ноября атаковали украинские дроны. Экипаж эвакуировали на российское спасательное судно.

Об этом пишет финское издание Yle.

По информации Береговой охраны Финляндии, спасатели работали над ликвидацией пожара на судне всю ночь. Однако огонь до сих пор не удалось потушить.

Генеральный директор финской Береговой охраны, командир Йони Шёберг объяснил, что сейчас главная цель – ликвидировать пожар и охладить контейнеры с грузом на борту, чтобы уменьшить возможные риски. После завершения этих работ судно планируют вывести за пределы территориальных вод Финляндии.

Президент страны Александр Стубб назвал происшествие с Sparta II в Финском заливе серьезным. Он сообщил, что поддерживает тесный контакт с руководством финских внешнеполитического и оборонного ведомств, Вооруженными силами и Пограничной службой.

Также Стубб уже проинформировал об инциденте ключевых партнеров и союзников Финляндии.

Напомним, 21 ноября об атаке на грузовое судно в Финском заливе заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, корабль направлялся в Калининград, а нападение на него совершили два беспилотника.

Позже командующий пограничной службы Финляндии Илья Ильин сообщил, что судно атаковала Украина, после чего оно потеряло управление и оказалось в территориальных водах Финляндии.

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