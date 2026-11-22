Президент США Дональд Трамп опубликовал совместную фотографию с российским диктатором владимиром путиным, сопроводив ее надписью «Мой друг». Снимок сделали во время встречи лидеров в Китае 19 ноября.

Соответствующий пост Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social вечером 21 ноября.

21 ноября 2026, 09:37 «Для нас он враг и убийца»: Зеленский отреагировал на слова Трампа о дружбе с путиным Зеленский прокомментировал заявление Трампа о дружбе с путиным. Президент подчеркнул, что для Украины глава Кремля является врагом и убийцей, а такие слова ослабляют давление на него.

На фотографии американский президент пожимает руку путину, наклонившись к его уху. Над изображением размещена надпись на английском языке My Friend («Мой друг»).

Трамп также опубликовал ряд других фотографий со встреч с лидером Китая Си Цзиньпином и главой Кремля.

Отметим, что во время встречи с путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне Трамп также назвал российского диктатора своим другом и заявил о прекрасных отношениях с ним.

По словам помощника путина Юрия Ушакова, одной из главных тем их переговоров была война в Украине.

Впоследствии лидеры США, Китая и россии провели трехсторонние переговоры, по итогам которых приняли совместную декларацию о мире. При этом документ не содержал упоминаний об Украине и Европе.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал слова Трампа о дружбе с путиным, подчеркнув, что для Украины российский диктатор остается врагом и убийцей.

Кроме того, американские сенаторы раскритиковали Трампа после его встречи с путиным, выразив обеспокоенность возможным усилением позиций россии.

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