В течение недели россия атаковала 20 регионов Украины, выпустив по ним около 2700 беспилотников, почти 1460 управляемых авиабомб и 165 ракет различных типов. Значительную часть ракет составляли баллистические, в частности северокорейские.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, россияне постоянно помогают Северной Корее модернизировать баллистические ракеты, чтобы повысить точность их ударов. На этом фоне президент подчеркнул необходимость усилить противовоздушную оборону Украины и обратил внимание на задержки с поставками средств противодействия баллистическим ракетам.

Зеленский призвал США разрешить передачу Украине ракет для систем Patriot, которые партнеры уже оплатили в рамках программы PURL. Он также подчеркнул важность дальнейших взносов в эту программу, которую назвал главным источником противобаллистических ракет для Украины.

Отдельно президент сообщил о последствиях российских ударов в Киевской и Запорожской областях.

В Дымере Киевской области с утра продолжается поисково-спасательная операция после атаки российского дрона на пятиэтажный дом. В результате удара частично разрушен подъезд. Спасатели эвакуировали девять человек и локализовали пожар. В то же время под завалами еще могут находиться люди – 14 жильцов не выходят на связь. В Запорожье в результате российского удара управляемыми авиабомбами по жилым домам ранена девочка.

Напомним, в ночь на 22 ноября российские войска атаковали Украину 186 ударными беспилотниками различных типов, в частности 72 реактивными Shahed. Силы противовоздушной обороны обезвредили 161 вражеский дрон, однако зафиксировали попадания в 18 локациях.

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