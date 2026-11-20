Силы обороны Украины 19 ноября поразили крупные резервуары нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в российском Татарстане, которая является одним из ключевых узлов нефтепровода «Дружба». Также Силы обороны поразили три пусковые установки вражеской баллистики.

Об этом сообщают Генеральный штаб ВСУ и президент Владимир Зеленский.

19 ноября 2026, 03:58 Украинские удары по НПЗ вынудили россию рекордно увеличить импорт бензина – FT В октябре морской импорт бензина в россию достиг 390 тысяч тонн. Из-за украинских ударов по НПЗ Москва наращивает закупки топлива за рубежом.

«Калейкино» – одна из ключевых нефтеперекачивающих станций российской системы магистральных нефтепроводов, входящая в структуру «Транснефть – Прикамье».

«19 ноября Силы обороны Украины поразили нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» в районе Альметьевска Республики Татарстан. Это один из ключевых узлов нефтепровода «Дружба». Подтверждено поражение трех резервуаров РВСПА-50000 на территории НПС «Калейкино-1», это одни из крупнейших нефтяных резервуаров, которые строят в рф. Один из них загорелся, два других повреждены», – говорится в заявлении Генштаба.

Как отмечается, соответствующее поражение влияет на всю нефтяную цепь государства-агрессора, а не только на отдельный объект. На станции «Калейкино» принимают и смешивают нефть из разных регионов рф, откуда она поступает на нефтеперерабатывающие заводы и в систему нефтепровода «Дружба».

«Через такие узлы кремль превращает нефть в деньги для войны. Масштаб потерь виден из того, что стоит за аббревиатурой. Каждый РВСПА-50000 – стальное сооружение диаметром около 60 метров и высотой с шестиэтажный дом, рассчитанное на хранение до 50 тысяч кубометров нефти. Внутри есть плавающий понтон, который лежит на поверхности нефти и сдерживает ее испарение», – заявили военные.

По данным Генштаба, восстановить или приобрести такой резервуар за один день невозможно, а на этот раз под ударом оказались сразу три.

«На один такой резервуар уходят сотни тонн стали. Его месяцами возводят на специальном фундаменте, пояс за поясом сваривают стенки, а затем испытывают водой», – добавили военные.

В то же время президент Зеленский заявил, что этой ночью украинские защитники поразили три пусковые установки российской баллистики – одна была уничтожена, по двум другим уточняются последствия поражения.

«Стоит также отдельно отметить наших воинов, которые пытаются имеющимися у нас средствами уничтожать пусковые российской баллистики. Этой ночью мы поразили три пусковые. Одна уничтожена, по двум уточняем последствия поражения», – заявил украинский лидер.

Как известно, в ночь на 19 ноября в российском Татарстане прогремели взрывы в районе нефтеперекачивающей станции «Калейкино», расположенной примерно в 1300 км от Украины.

Стоит отметить, что НПС «Калейкино» уже атаковали 23 февраля. Тогда СБУ сообщила об ударе дальнобойными беспилотниками по объекту.

Напомним, позже сообщалось, что российская компания «Транснефть» сократила прием нефти на 250 тысяч баррелей в день после атаки украинских дронов на станцию «Калейкино» в Татарстане.

Также сегодня ночью, 20 ноября, беспилотники, вероятно, атаковали химический завод «Дорогобуж» в Смоленской области россии. На территории предприятия, которое производит компоненты для взрывчатки, прогремел мощный взрыв.

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