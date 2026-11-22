В Киевской области из-под завалов пятиэтажного дома, который атаковали россияне, деблокировали тело погибшего человека. В результате удара также пострадали три человека, среди них подросток.

Об этом сообщили глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко и ГСЧС.

Российская атака вызвала пожар и разрушение квартир с первого по пятый этаж. Из-за этого спасатели эвакуировали жильцов дома и начали аварийно-спасательные и поисковые работы.

Среди пострадавших – подросток с множественными осколочными ранениями руки. Его доставили в больницу. Еще одна пострадавшая, 22-летняя девушка, получила резаные раны стоп. Медики оказали ей помощь на месте.

Позже Тимур Ткаченко сообщил, что спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего человека. Также стало известно еще об одной пострадавшей – женщине 1972 года рождения, у которой зафиксировали острую реакцию на стресс.

Аварийно-спасательные и поисковые работы на месте удара продолжаются.

Напомним, российские войска в ночь на 22 ноября атаковали беспилотниками Вышгородский район Киевской области. В результате удара, кроме пятиэтажного дома, пострадал детский сад.

Всего оккупанты атаковали Украину 186 ударными беспилотниками различных типов, в частности 72 реактивными Shahed. Силы противовоздушной обороны обезвредили 161 вражеский дрон, однако зафиксировали попадания в 18 локациях.

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