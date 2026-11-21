В Нидерландах готовят новые правила для украинцев на случай завершения временной защиты в ЕС. Один из вариантов предусматривает, что после окончания этого механизма беженцы смогут легально жить и работать в стране еще три года. Для этого планируют ввести специальный переходный документ.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции и безопасности Нидерландов.

Сейчас временная защита для украинцев в Нидерландах действует до 4 марта 2028 года. Продлят ли ее после этой даты, должен решить Европейский Союз. Однако нидерландское правительство уже готовится к ситуации, когда европейский механизм завершится, и рассматривает три возможных варианта для украинцев.

Первый вариант – добровольное возвращение в Украину. В таком случае государство будет помогать организовать поездку домой. В частности, Служба репатриации и выезда сможет бронировать билеты на авиарейсы в Польшу.

В то же время нидерландские власти понимают, что из-за войны многие украинцы пока не смогут вернуться домой.

Второй путь – оформление обычного вида на жительство. Его можно будет получить на основании работы, учебы или воссоединения семьи. Однако для этого нужно соответствовать требованиям, которые действуют для других иностранцев. В частности, могут возникнуть трудности из-за требований к уровню доходов и образования.

Поэтому правительство Нидерландов также изучает возможность упростить условия получения разрешений на работу для украинцев.

Третий вариант – специальный переходный документ, который называется transitiedocument. Именно он может позволить украинцам остаться в стране еще на три года после завершения временной защиты.

Получить такой документ смогут украинцы, которые находились под временной защитой, отзовут заявление о предоставлении убежища и не будут представлять угрозы общественному порядку. Самостоятельно обращаться в миграционную службу не нужно будет – оформлением будет заниматься IND.

После завершения трехлетнего периода украинцам придется получить другой вид на жительство или вернуться домой.

После перехода на новый статус Нидерланды планируют постепенно отказаться от отдельной системы поддержки украинских беженцев.

Вместо специальных выплат на проживание и отдельного медицинского обеспечения украинцы смогут пользоваться общей системой социальной помощи. Те, у кого не будет достаточного дохода, смогут претендовать на обычные социальные выплаты. Медицинское страхование нужно будет оформлять по общим правилам.

Также власти хотят постепенно переселить украинцев из центров временного размещения в арендованное или собственное жилье. Однако в Нидерландах признают, что из-за высокой стоимости аренды и небольших доходов для многих это будет непросто. Поэтому центры размещения не планируют закрывать одномоментно.

В то же время все эти предложения пока не являются окончательными правилами. Для их внедрения правительству Нидерландов еще нужно завершить законодательные процедуры.

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