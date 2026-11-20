Президент Владимир Зеленский назвал российскую атаку в ночь на пятницу, 20 ноября, одним из самых массированных ударов. По его словам, россия запускала ракеты группами с паузами в 20-30 минут, чтобы осложнить ликвидацию последствий предыдущих попаданий.

Об этом говорится в заявлении украинского лидера в соцсетях.

28 октября 2026, 12:05 Террор без границ: как часто соседние страны ограничивали полеты из-за дроновой угрозы в 2026 году Как часто в Польше, Эстонии, Молдове и Румынии ограничивали авиаполёты и закрывали аэропорты из-за дронов рф с начала 2026 года – на инфографике «Слово и дело».

По словам президента, российская армия этой ночью запустила более 400 ударных дронов и более 110 ракет, 27 из которых были баллистическими, а сам удар растянули по многим городам и регионам Украины.

«Абсолютно все цели – это обычная гражданская инфраструктура, то, что буквально обеспечивает жизнь людей», – сказал Зеленский.

Как отмечается, россияне били по энергетике, логистике, мостам через Днепр и железной дороге. В частности, оккупанты били по подстанциям и энергетическим линиям, от которых зависят атомные станции и энергетические связи Украины со странами-соседками. По состоянию на 12:40 известно о гибели восьми человек и ранении почти 30.

При этом россияне применяли и ракеты с кассетными боеголовками. Зеленский назвал этот удар одним из самых массированных.

«Россияне применяли и ракеты с кассетными боеголовками. Один из самых массированных ударов. Тактика удара была на этот раз особенно подлой – по несколько групп ракет с паузами в 20-30 минут, чтобы осложнить тушение пожаров, разбор завалов и восстановление. Были погибшие фактически уже тогда, когда специалисты осматривали первые повреждения объектов и россияне наносили повторные удары», – сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что украинские военные сбили 79 крылатых ракет. Зеленский отметил, что с ними воины сработали «очень профессионально» и отдельно отметил работу боевой авиации: F-16, «Миражей» и МиГов.

«С баллистикой, к сожалению, значительно сложнее, и это зависит уже не от наших сил, а от поставок ракет партнерами», – добавил президент.

Напомним, в ночь на 20 ноября российские войска осуществили массированную ракетно-дроновую атаку на Львовщину. По предварительным данным, во Львове погибли два человека. Также известно о десяти пострадавших. Повреждены жилые дома и энергетический объект.

Также ночью 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки повреждены три моста. По предварительным данным, погибли три человека, еще около 15 пострадали. Движение транспорта между берегами столицы осложнено.

Как известно, в результате атаки рф в Киеве зафиксированы перебои с водой, а также погибли работники водоканала.

Кроме того, ночью российские войска атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Известно о четырех пострадавших.

А две ракеты и, вероятнее всего, реактивный беспилотник типа «Шахед» упали на территории Республики Польша 20 ноября во время массированного обстрела Украины.

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