Президент Владимир Зеленский назвал российскую атаку в ночь на пятницу, 20 ноября, одним из самых массированных ударов. По его словам, россия запускала ракеты группами с паузами в 20-30 минут, чтобы осложнить ликвидацию последствий предыдущих попаданий.
Об этом говорится в заявлении украинского лидера в соцсетях.
По словам президента, российская армия этой ночью запустила более 400 ударных дронов и более 110 ракет, 27 из которых были баллистическими, а сам удар растянули по многим городам и регионам Украины.
«Абсолютно все цели – это обычная гражданская инфраструктура, то, что буквально обеспечивает жизнь людей», – сказал Зеленский.
Как отмечается, россияне били по энергетике, логистике, мостам через Днепр и железной дороге. В частности, оккупанты били по подстанциям и энергетическим линиям, от которых зависят атомные станции и энергетические связи Украины со странами-соседками. По состоянию на 12:40 известно о гибели восьми человек и ранении почти 30.
При этом россияне применяли и ракеты с кассетными боеголовками. Зеленский назвал этот удар одним из самых массированных.
«Россияне применяли и ракеты с кассетными боеголовками. Один из самых массированных ударов. Тактика удара была на этот раз особенно подлой – по несколько групп ракет с паузами в 20-30 минут, чтобы осложнить тушение пожаров, разбор завалов и восстановление. Были погибшие фактически уже тогда, когда специалисты осматривали первые повреждения объектов и россияне наносили повторные удары», – сообщил президент.
Зеленский подчеркнул, что украинские военные сбили 79 крылатых ракет. Зеленский отметил, что с ними воины сработали «очень профессионально» и отдельно отметил работу боевой авиации: F-16, «Миражей» и МиГов.
«С баллистикой, к сожалению, значительно сложнее, и это зависит уже не от наших сил, а от поставок ракет партнерами», – добавил президент.
Напомним, в ночь на 20 ноября российские войска осуществили массированную ракетно-дроновую атаку на Львовщину. По предварительным данным, во Львове погибли два человека. Также известно о десяти пострадавших. Повреждены жилые дома и энергетический объект.
Также ночью 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки повреждены три моста. По предварительным данным, погибли три человека, еще около 15 пострадали. Движение транспорта между берегами столицы осложнено.
Как известно, в результате атаки рф в Киеве зафиксированы перебои с водой, а также погибли работники водоканала.
Кроме того, ночью российские войска атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Известно о четырех пострадавших.
А две ракеты и, вероятнее всего, реактивный беспилотник типа «Шахед» упали на территории Республики Польша 20 ноября во время массированного обстрела Украины.
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