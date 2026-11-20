Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к заместителю начальника Азовского бассейнового управления Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Роману Ледовскому и его близким о конфискации активов.

Такое решение 16 ноября принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд наложил арест на квартиры бывшей жены и сестры чиновника Госрыбагентства Романа Ледовского. Позже прокурор САП подал иск о конфискации активов чиновника. Речь идет о трех квартирах общей стоимостью 9,04 млн грн в жилом комплексе «Грейт» в Киеве площадями 70,7; 70,2 и 71,6 квадратных метра. По подсчетам прокурора САП, ни Ледовский, ни его близкие люди не имели соответствующих доходов и сбережений для приобретения этих квартир. Он также добавил, что чиновник Госрыбагентства, несмотря на развод, продолжает проживать с бывшей женой и вести совместный быт с ней. Поэтому САП просила наложить арест на квартиры с целью обеспечения будущей гражданской конфискации.

«Закрыть подготовительное производство и назначить дело по иску САП к (Ледовских Роману Николаевичу, Ледовских Дарье Андреевне, Ледовских Елене Николаевне – ред.) о признании необоснованными активов и взыскании их в доход государства, к судебному рассмотрению по существу в открытом судебном заседании в помещении ВАКС, на 23 ноября 2026 года в 10:00. Установить следующий порядок выяснения обстоятельств по делу и исследования доказательств во время судебного рассмотрения дела: исследовать письменные и электронные доказательства, допросить свидетелей», – говорится в решении.

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