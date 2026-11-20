НАБУ и САП проводят обыски в салоне красоты в Ужгороде, который открыла бывшая жена народного депутата Николая Тищенко.

Об этом 20 ноября сообщил в соцсетях журналист Виталий Глагола.

Источники в правоохранительных органах заявили журналисту, что обыски продолжаются в салоне «CLIPSE» в ЖК Silver Park на улице Анатолия Тегзы, 7. Салон открыла Алла Барановская, бывшая жена нардепа Николая Тищенко. В рамках какого дела проводят обыски, пока неизвестно.

Ранее СМИ предполагали, что развод мог быть фиктивным.

10 июля 2026, 15:45 Обеды врачам, защита от рейдеров и детская железная дорога: как выполняет обещания Николай Тищенко Николай Тищенко, по подсчетам аналитиков «Слово и дело», дал 59 обещаний. Из них он выполнил 10, а провалил больше половины – 31 обещание. До сих пор не выполненными, но и не проваленными окончательно остаются 18 обещаний.

«В 2024 году после расторжения брака Тищенко и Барановская продолжали жить под одной крышей. Сам нардеп объяснял, что они вместе воспитывают сына», – отметил журналист.

Кроме этого, по его данным, в феврале 2024 года, почти через месяц после развода, Барановская подарила Тищенко 12 634 680 гривен. Именно так нардеп указал в декларации.

«Когда журналисты спросили его об этих деньгах, Тищенко ответил, что после развода они поделили имущество», – добавил Глагола.

Напомним, нардепа Тищенко подозревают в вымогательстве миллиона долларов за «решение вопросов» с колл-центрами. 3 июля ВАКС назначил нардепу Тищенко 10 млн гривен залога, хотя прокуратура просила о СИЗО.

По версии правоохранителей, в августе 2023 года парламентарий обратился к лицу, которое считается одним из организаторов сети колл-центров, с требованием передать 1 млн долларов США. За эти деньги Тищенко обещал не вмешиваться в деятельность колл-центров и способствовать вытеснению их конкурентов. В то же время получить оговоренные средства депутат не успел.

Кроме того, следствие установило, что депутат легализовал 12,6 млн грн, оформив фиктивный договор дарения со своей бывшей женой.

Тищенко также подозревают в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи – ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения Kraken.

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