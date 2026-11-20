Во Львове количество пострадавших в результате российской атаки утром 20 ноября возросло до 10 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, в настоящее время в больницах города находятся 10 пострадавших в результате утренней атаки российских войск.

Двое человек находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии средней тяжести. Еще четверых пострадавших медики продолжают обследовать, чтобы оценить их состояние здоровья.

Напомним, в ночь на 20 ноября российские войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Львовщину. По предварительным данным, во Львове погибли два человека. Также ранее сообщалось о пятерых пострадавших. Повреждены жилые дома и энергетический объект.

Также ночью 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки повреждены три моста. По предварительным данным, погибли три человека, еще около 15 пострадали. Движение транспорта между берегами столицы затруднено.

Кроме того, ночью российские войска атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Известно о четырех пострадавших.

К утру стало известно, что из-за массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в Киеве и трех западных областях ввели аварийные отключения электроэнергии.

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