Высший антикоррупционный суд назначил на 1 декабря подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению бизнесвумен Татьяны Глиняной, бывшего начальника департамента вещевого обеспечения Вооруженных сил Министерства обороны Богдана Хмельницкого и еще трех лиц по делу о завладении более 733 млн грн на поставках продуктов питания для ВСУ.

Такое решение 16 ноября принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Кроме Глиняной и Хмельницкого по делу также обвиняют руководительницу ООО «ОК ЛЕНД ФУД» Ларису Швец, главу ООО «Актив Компани» Валерия Мелеша и бывшего директора ООО «Премиум Компани» Николая Дешпетко.

«Назначить подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению (Хмельницкого, Глиняной, Швец, Мелеша и Дешпетко – ред.) на 1 декабря 2026 года в 10:00 в помещении Высшего антикоррупционного суда», – говорится в решении.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о «золотых яйцах» для ВСУ.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему должностному лицу Министерства обороны, владелице ряда фирм, руководителям частных компаний и физическому лицу. По версии следствия, в течение 2022-2023 годов обеспечение ВСУ продуктами происходило через закупку так называемых комплектов. Это предусматривало возможность заказывать продукты по утвержденному каталогу, который насчитывал 409 наименований. Наиболее употребляемые, такие как овощи, крупы, мясо, вода, составляли всего 10% ассортимента. Остальные же, вроде специй, желатина или ягод, заказывались изредка или никогда.

Цена комплекта формировалась с учетом всех наименований каталога и составляла их среднюю стоимость. Это позволяло поставщикам манипулировать ценами. В результате таких махинаций в течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщика, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыли на сумму более 733 млн грн, что подтверждено заключением экспертиз.

Часть этих средств в дальнейшем вывели под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Эти деньги, в частности, могли быть использованы владелицей компаний для приобретения отелей в Хорватии и другой недвижимости.

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