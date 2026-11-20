В ночь на 20 ноября российские войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Львовщину. По предварительным данным, во Львове погибли два человека. Также известно о пяти раненых в городе и области. Повреждены жилые дома и энергетический объект.

О последствиях атаки сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, силы противовоздушной обороны непрерывно работали почти шесть часов. Вражеские беспилотники сбивали в нескольких районах области.

По предварительной информации, вследствие российской атаки на железнодорожную станцию «Скнилов» во Львове погибли два человека. Еще по меньшей мере четверо получили ранения.

В частности, в одном из сел Золочевского района сбитый российский дрон повредил три жилых дома и автомобиль. Вследствие атаки ранение получил 48-летний мужчина.

Во Львовском районе силы ПВО сбили беспилотники над тремя селами. В одном из населенных пунктов во время работы противовоздушной обороны пули попали в жилой дом. В другом селе возник пожар в гараже и жилом доме. Еще один дрон сбили на открытой местности.

Кроме того, в Стрыйском районе поврежден энергетический объект. В самом Львове на одной из улиц обнаружили обломки ракеты противовоздушной обороны.

Козицкий подчеркнул, что информация о последствиях массированной атаки продолжает поступать, а соответствующие службы проверяют новые сообщения.

Напомним, ночью 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Вследствие атаки повреждены три моста. По предварительным данным, погибли три человека, еще около 15 пострадали. Движение транспорта между берегами столицы затруднено.

Кроме того, ночью российские войска атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Известно о четырех пострадавших.

На утро стало известно, что из-за массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в Киеве и трех западных областях ввели аварийные отключения электроэнергии.

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