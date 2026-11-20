Вследствие массированной российской атаки на Украину 20 ноября атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации электроэнергии. Возвращение к нормальному режиму работы будет происходить постепенно после восстановления поврежденных сетей.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга относительно ситуации в энергосистеме.

19 ноября 2026, 13:11 Ядерная безопасность украинских АЭС: может ли россия спровоцировать аварию ударами по энергосистеме Ольга Кошарная объяснила, какие риски для украинских АЭС создают российские удары по энергетической инфраструктуре, как станции работают без внешнего питания и преувеличивают ли угрозу ядерной аварии.

По его словам, ночью и утром российские войска нанесли масштабные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Под атакой оказались электростанции, а также подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

Вследствие повреждений энергетической инфраструктуры украинские АЭС были вынуждены снизить мощность генерации. Восстановление их работы по обычной схеме будет зависеть от темпов ремонта поврежденных электросетей.

Кроме того, по состоянию на утро 20 ноября часть потребителей осталась без электроснабжения в Киеве и десяти областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской.

Для стабилизации энергосистемы в Киеве и семи областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Речь идет о Львовской, Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, утром 20 ноября из-за массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в Киеве и трех западных областях ввели аварийные отключения электроэнергии.

Как известно, недавно Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электроснабжение и перешла на резервные дизель-генераторы. Это уже 16-й случай обесточивания ЗАЭС с начала 2026 года.

А регуляторы атомной безопасности 38 стран мира заявили о росте угрозы ядерной аварии в Украине этой зимой, призвав россию немедленно прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

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