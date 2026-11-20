Правоохранители Украины совместно с коллегами из Чехии, Латвии и Литвы ликвидировали международную сеть мошеннических колл-центров, связанную с наркокартелем «Химпром». Всего по делу сообщили о подозрении 16 лицам, еще 39 участников преступной организации экстрадировали по запросам иностранных правоохранителей.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

5 ноября 2026, 11:49 Дело «Карфаген»: почему увольнение правоохранителей не решит проблему коррупции Михаил Жернаков объяснил, почему после разоблачения коррупции в правоохранительных органах необходимы кадровые и системные реформы и как дело «Карфаген» может повлиять на евроинтеграцию Украины.

По данным следствия, преступная организация действовала на территории четырех государств. В Украине ее участники создали сеть мошеннических колл-центров в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске, через которые выманивали деньги у граждан стран Европейского Союза.

Злоумышленники использовали технологии массовых телефонных звонков, подмену номеров и специально разработанные сценарии мошенничества. Они звонили людям и убеждали их, что посторонние лица якобы получили доступ к банковским счетам.

Под предлогом защиты сбережений потерпевшим предлагали перевести деньги на так называемые «безопасные счета» или конвертировать их в криптовалюту.

19 ноября правоохранители завершили международную спецоперацию «Connect», направленную на пресечение деятельности преступной организации.

Во время финального этапа операции еще пятерым лицам сообщили о подозрении в участии в преступной организации и пособничестве в мошенничестве. Четверым из них также инкриминируют пособничество в оконченных покушениях на мошенничество.

Троих подозреваемых задержали. На данный момент правоохранители решают вопрос об избрании им мер пресечения в виде содержания под стражей.

Всего в рамках уголовного производства подозрения получили 16 человек, четверо из которых находятся в международном розыске.

Кроме того, благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Чехии, Латвии и Литвы удалось обеспечить экстрадицию 39 человек, которых следствие считает активными участниками преступной организации.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной группировки, которая подкупала высокопоставленных должностных лиц силовых структур для прикрытия мошеннических колл-центров и другого теневого бизнеса.

По данным следствия, в схему входили по меньшей мере 12 человек, в частности должностные лица СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. Организатор, неоднократно судимый мужчина, привлек правоохранителей и криминалитет. Они платили за покрывательство схем с колл-центрами, наркоторговлей, контрафактными сигаретами и фальшивой валютой, а также устраивали нападения, пытки и похищения людей.

Как известно, среди фигурантов дела были: Егор Буркин («Мексиканец»), Андрей Осипов («Криминал»), заместитель начальника ДЗНГ СБУ, генерал Сергей Дука («Аким»), заместитель руководителя ДСР Нацполиции Владимир Ценов и экс-должностное лицо уголовного розыска Киевщины Александр Демьянчук («Консультант»).

Накануне суд уже избрал в рамках этого дела меру пресечения заместителю начальника ДСР Нацполиции Ценову и еще одному фигуранту операции «Карфаген» – Виталию Рыбалке. Мужчину подозревают в участии в преступной организации и пытках человека.

Кроме того, руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что главарь транснационального наркокартеля «Химпром» обсуждал подкуп тогдашнего министра МВД Игоря Клименко.

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