Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 500 тысяч гривен подозреваемому в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через Приднестровье в страны Европы.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По решению следственного судьи ВАКС, на подозреваемого также возложили ряд процессуальных обязанностей. В частности, он должен прибывать по каждому требованию детективов, прокуроров или суда и не покидать пределы Львовской области без соответствующего разрешения.

Кроме того, мужчина обязан уведомлять правоохранителей об изменении места жительства или работы, воздерживаться от общения с определенным кругом лиц относительно обстоятельств дела, а также сдать загранпаспорта и другие документы, разрешающие выезд из Украины.

В САП отметили, что досудебное расследование по делу уже завершено. Детективы НАБУ по поручению прокурора открыли материалы уголовного производства стороне защиты для ознакомления.

Напомним, ранее НАБУ и САП совместно с военной контрразведкой СБУ разоблачили организованную группу, которая, по версии следствия, незаконно переправляла военнообязанных мужчин в Европу через Приднестровье.

По данным следствия, к схеме были причастны один бывший и двое действующих пограничников, которые организовывали незаконный выезд мужчин за 5 тысяч долларов с человека. В целом организатор получил около 50 тысяч долларов, а подозрения по делу объявили пяти лицам.

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