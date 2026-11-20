Украина получила от Европейского Союза почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это крупнейший единоразовый транш за всю историю программы.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
По его словам, средства уже поступили в государственный бюджет. Финансирование направят на поддержку финансовой стабильности страны и обеспечение приоритетных государственных потребностей в условиях полномасштабной войны.
С учетом нового транша общий объем финансирования, полученного Украиной по программе Ukraine Facility с начала 2026 года, достиг 13,57 млрд евро.
«Финансирование стало возможным благодаря выполнению Украиной более 20 мероприятий, предусмотренных Планом Украины. Несмотря на войну, продолжаем выполнять взятые обязательства и двигаться по евроинтеграционному пути», – отметил премьер.
Корецкий также поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, Еврокомиссию и государства-члены ЕС за последовательную поддержку Украины.
Напомним, Совет Европейского Союза 16 ноября одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
Как известно, в начале октября Украина получила еще 2,9 млрд евро транша от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.
Кроме того, Европейский Союз выделил очередные 2,86 миллиарда евро финансовой помощи Украине в рамках оборонного компонента Ukraine Support Loan.
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