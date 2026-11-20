Украина получила от Европейского Союза почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это крупнейший единоразовый транш за всю историю программы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

1 октября 2026, 22:16 ЕС отказал Украине в досрочных выплатах по кредиту на 90 млрд евро – Bloomberg ЕС не согласился досрочно выплатить Украине часть средств из 90 млрд евро кредита. При этом в Брюсселе призвали других партнеров увеличить помощь Киеву.

По его словам, средства уже поступили в государственный бюджет. Финансирование направят на поддержку финансовой стабильности страны и обеспечение приоритетных государственных потребностей в условиях полномасштабной войны.

С учетом нового транша общий объем финансирования, полученного Украиной по программе Ukraine Facility с начала 2026 года, достиг 13,57 млрд евро.

«Финансирование стало возможным благодаря выполнению Украиной более 20 мероприятий, предусмотренных Планом Украины. Несмотря на войну, продолжаем выполнять взятые обязательства и двигаться по евроинтеграционному пути», – отметил премьер.

Корецкий также поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, Еврокомиссию и государства-члены ЕС за последовательную поддержку Украины.

Напомним, Совет Европейского Союза 16 ноября одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Как известно, в начале октября Украина получила еще 2,9 млрд евро транша от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.

Кроме того, Европейский Союз выделил очередные 2,86 миллиарда евро финансовой помощи Украине в рамках оборонного компонента Ukraine Support Loan.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.