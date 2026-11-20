Россия почти ежедневно испытывает новые способы применения беспилотников. В частности, оккупанты оснащают дроны типа Shahed дополнительным оборудованием, благодаря которому они могут выполнять сразу несколько задач – от разведки и ударов до ретрансляции связи.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Укринформ.

5 ноября 2026, 15:59 «Гербера» и модифицированная «Гербера-2»: из каких стран россия взяла детали для БПЛА В дроне Гербера и усиленном БПЛА Гербера-2 большинство деталей – из США и Китая, которые россия продолжает импортировать в обход санкций. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

По его словам, информация о новых российских разработках и модификациях беспилотников поступает практически ежедневно. Часть таких нововведений может представлять серьезную угрозу, тогда как другие являются лишь испытаниями дополнительного оборудования.

Игнат объяснил, что обычный Shahed фактически превратился в платформу для различной полезной нагрузки. Такой беспилотник может использоваться как разведывательный аппарат, ударный дрон или ретранслятор связи, а также совмещать все эти функции. В то же время установка дорогостоящего оборудования увеличивает стоимость самого беспилотника.

Кроме того, россияне продолжают модернизировать дроны типа «Герань-5», которые способны развивать еще большую скорость. Из-за этого Украине необходимо наращивать возможности противодействия новым воздушным угрозам.

Спикер Воздушных сил отметил, что украинская ПВО уже демонстрирует высокую эффективность – показатель обезвреживания российских беспилотников приближается к 90%. Однако часть дронов все же достигает целей, нанося разрушения и создавая опасность для населения.

«100% сбить – по факту невозможно на такой огромной территории», – подчеркнул Игнат.

Он добавил, что из-за дефицита ракет для Patriot и других зенитных ракетных комплексов Украина активно использует средства радиоэлектронной борьбы и малую ПВО.

«Мощно работает сегодня РЭБ. Ну и также (Украина рассчитывает – ред.) на малую ПВО – это то, что сегодня позволяет тоже сбивать, начиная от мобильных огневых групп, заканчивая расчетами зенитных пушек и других средств», – отметил спикер.

По словам Игната, для более эффективного перехвата российских дронов, особенно реактивных, необходимо масштабировать как украинские разработки, так и технологические решения международных партнеров.

Отдельно спикер прокомментировал способы наведения российских беспилотников, которые долетают до западных регионов Украины. Он объяснил, что оккупанты могут использовать не только спутниковую навигацию, но и другие системы управления, в частности mesh-сети.

«Вы видите, что не только в Закарпатскую область, а часто долетают и дроны, и ракеты на территорию соседних государств, даже членов НАТО. Навигация используется разная: может быть спутниковая навигация, противник может использовать и другие системы наведения, в частности, используя те же mesh-сети для того, чтобы в реальном времени управляться оператором с территории государства-агрессора», – добавил Игнат.

Напомним, накануне внештатный советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщил, что в течение нескольких дней было зафиксировано использование российскими войсками беспилотников «Молния» с управлением через оптоволокно на разных участках фронта.

Также летом 2026 года «Флеш» сообщал, что российские оккупационные войска меняют тактику применения «Шахедов», все активнее используя реактивные модификации для атак по тыловым регионам Украины.

А недавно «Флеш» объяснил, почему россия снова массово атакует Украину бензиновыми «Шахедами».

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