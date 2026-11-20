В ночь на 20 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические и крылатые ракеты, а также более 400 беспилотников. Силы противовоздушной обороны обезвредили 462 вражеские цели.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как отмечается, с 18:00 19 ноября противник атаковал Украину:

баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, противокорабельными ракетами Циркон из Ростовской, Брянской, Курской обл. рф;

84 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования Х-101, Калибр, Искандер-К из Вологодской обл. рф и акватории Черного моря;

404 ударными БпЛА типа Shahed (123 из них – реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф., ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

К отражению воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 10:30 украинская ПВО сбила или подавила 462 воздушные цели, в частности:

3 баллистические ракеты Искандер-М/С-400/Циркон;

79 крылатых ракет Х-101 и Калибр;

380 вражеских беспилотников разных типов, среди которых 102 реактивных Shahed.

В то же время зафиксировано попадание российских ракет и ударных дронов на 23 локациях. Еще на 10 локациях упали обломки сбитых воздушных целей.

Напомним, в ночь на 20 ноября российские войска осуществили массированную ракетно-дроновую атаку на Львовщину. По предварительным данным, во Львове погибли два человека. Также известно о десяти пострадавших. Повреждены жилые дома и энергетический объект.

Также ночью 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Вследствие атаки повреждены три моста. По предварительным данным, погибли три человека, еще около 15 пострадали. Движение транспорта между берегами столицы затруднено.

Кроме того, ночью российские войска атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Известно о четырех пострадавших.

На утро стало известно, что из-за массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в Киеве и трех западных областях ввели аварийные отключения электроэнергии.

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