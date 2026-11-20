В столице в результате ночной атаки армии российской федерации получили повреждения объекты «Киевводоканала». Также из-за атак на энергосистему возникли перебои в водоснабжении столицы.

Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщила пресс-служба Киевводоканала.

В Печерском районе понижено давление, из-за этого у некоторых потребителей отсутствует водоснабжение.

«Из-за атак на энергосистему возникли перебои в водоснабжении столицы. В настоящее время в Печерском районе наблюдается снижение давления в водопроводной сети. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения», – сообщили в водоканале.

Также в Киевводоканале подтвердили гибель работников, есть раненые.

«Есть пострадавшие и погибшие среди работников Киевводоканала. Информация сейчас уточняется», – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что специалисты предприятия принимают необходимые меры для стабилизации работы системы водоснабжения и скорейшего восстановления нормативного давления.

В КГГА указали, что в четырех районах столицы снижено давление воды из-за повреждения объекта «Киевводоканала».

«Снижение давления наблюдается в водопроводных сетях Голосеевского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов», – говорится в сообщении.

В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

Тем временем в ГСЧС сообщили о по меньшей мере 3 погибших. В нескольких районах столицы зафиксировали пожары.

«В трех районах города зафиксированы пожары. В Подольском районе горели 2 нежилых здания. В Оболонском районе огонь охватил двухэтажное нежилое здание. По другому адресу возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры. А в Голосеевском районе под ударом оказалась нежилая застройка», – говорится в заявлении ГСЧС.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о 15 раненых. Семерых медики госпитализировали в столичные больницы. Остальным оказали помощь на местах.

Напомним, ночью 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки повреждены три моста. Движение транспорта между берегами столицы затруднено.

Также ночью российские войска атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Известно о четырех пострадавших.

А утром войска рф осуществили массированную ракетно-дроновую атаку на Львовщину. По предварительным данным, во Львове погибли два человека. Также известно о пяти раненых в городе и области. Повреждены жилые дома и энергетический объект.

В Киеве и еще трех западных областях ввели аварийные отключения света после атаки россии.

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