Две ракеты и, вероятнее всего, реактивный беспилотник типа «Шахед» упали на территории Республики Польша 20 ноября во время массированного обстрела Украины.

Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, цитирует «Rzeczpospolita».

По данным министра, всего польские службы нашли обломки трех российских объектов. Их обнаружили в трех населенных пунктах: в Молодыче Ярославского повята и Руднике-над-Саном Нижанского повята на Подкарпатье, а также в Новом Липовце Билгорайского повята на Люблинщине.

28 октября 2026, 12:05 Террор без границ: как часто соседние страны ограничивали полеты из-за дроновой угрозы в 2026 году Как часто в Польше, Эстонии, Молдове и Румынии ограничивали авиаполёты и закрывали аэропорты из-за дронов рф с начала 2026 года – на инфографике «Слово и дело».

«Три местности, в которых были обнаружены объекты: Молодыч, Рудник-над-Саном и Новый Липовец. В последнем случае это была ракета Х-101. Во втором случае тоже можем говорить о ракете, а в третьем это, вероятно, реактивный дрон», – сказал Косиняк-Камыш.

Также польский министр отметил, что рф задействовала дальнюю авиацию.

«Работала авиация дальнего действия россиян, которая выпускала ракеты Кинжал, ракеты Х-101, а также очень много реактивных и классических дронов», – уточнил он.

В частности, он добавил, что эта атака рф была одной из «самых масштабных и жестоких с начала российского нападения».

Отмечается, что объект в Новом Липовце упал на поле возле леса и загорелся. Там пострадавших нет. В Молодыче службы обнаружили большой район металлических обломков и воронку в земле, а в Руднике-над-Саном объект упал в лесу.

Сейчас на местах работают военная жандармерия и контрразведка.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X написал, что Украина тесно сотрудничает с Польшей по расследованию нарушения ее воздушного пространства.

«Очередное нарушение воздушного пространства Польши и НАТО в результате массированного российского удара по Украине демонстрирует угрозы, которые российская агрессия несет для всей Европы и трансатлантического сообщества. Мы выражаем солидарность с Польшей и польским народом. Мы тесно сотрудничаем, чтобы оказать всю необходимую помощь в расследовании этого инцидента и предотвращении подобных угроз в будущем», – отметил Сибига и добавил, что крайне важно усилить давление на россию, укрепить противовоздушную оборону Украины и активизировать усилия для достижения мира.

Напомним, 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки повреждены три моста. Движение транспорта между берегами столицы было затруднено.

В результате атаки рф получили повреждения объекты «Киевводоканала». В столице наблюдаются перебои с водой.

Также утром войска рф осуществили массированную ракетно-дроновую атаку на Львовщину. По предварительным данным, во Львове погибли два человека. Также известно о 10 раненых в городе и области. Повреждены жилые дома и энергетический объект.

Позднее стало известно, что «неизвестные объекты» армии нарушили воздушное пространство Польши во время атаки на Украину.

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