Российские войска в ночь на 19 ноября выпустили по Украине противокорабельные ракеты Оникс, а также 98 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 18 ноября враг атаковал Украину противокорабельными ракетами «Оникс» с территории АР Крым, 98 ударными БпЛА типа Shahed (61 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Шаталово, Миллерово – рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым – Гвардейское.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed (48 из них - реактивные), Гербера, дронов других типов. Несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 18 локациях.

Напомним, российские оккупационные войска в среду, 18 ноября, нанесли очередные удары по Днепропетровской области. Под массированными обстрелами оказались Павлоград, а также Никопольский, Самаровский и Синельниковский районы, вследствие чего пострадали мирные жители.

В тот же день в Киеве произошло попадание беспилотника в недостроенное здание, а также падение обломков на территорию предприятия в Соломенском районе. В целом в течение среды, 18 ноября, вследствие российских атак пострадали три человека

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