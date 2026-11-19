Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты получают значительную прибыль от продажи оружия европейским странам, которые впоследствии передают его Украине. По его словам, Вашингтон продаёт вооружение по полной цене, не предоставляя никаких скидок.

Об этом американский президент рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Трамп отметил, что европейские союзники закупают американское военное оборудование, большая часть которого, по его мнению, поступает в Украину. При этом США получают полную стоимость проданного оружия.

«Думаю, они в основном передают его Украине. Но мы его продаём. Мы получаем полную цену, не даём скидок. Можно сказать, что мы зарабатываем на этом большие деньги. Мне всё равно. Я этого не хочу», – заявил Трамп.

В то же время глава Белого дома в очередной раз высказал мнение, что война россии против Украины якобы не влияет напрямую на Соединённые Штаты.

По словам Трампа, несмотря на это, Вашингтон имеет финансовую выгоду от поставок вооружения европейским партнёрам.

«Это на нас не влияет. На самом деле, пожалуй, можно сказать, что мы получаем за это полную цену. Мы не предоставляем скидок. Так что можно сказать, что мы на этом здорово зарабатываем», – подчеркнул американский президент.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что администрация президента США Дональда Трампа угрожает прекратить обмен разведывательными данными и остановить механизм закупки американского оружия для Украины, чтобы заставить Киев прекратить дальнобойные удары по российским НПЗ.

Также сообщалось, что администрация Трампа перенаправила $52 млн военной помощи, которую Конгресс ранее одобрил для европейских и ближневосточных стран, в четыре государства Латинской Америки. Часть этих средств была предусмотрена законодательством, связанным с поддержкой Украины.

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