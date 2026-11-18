Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 19 ноября посетят Берлин, где проведут переговоры с украинскими чиновниками и представителями европейских стран.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства Соединённых Штатов.

18 ноября 2026, 15:00 Прекращение огня, территории и гарантии безопасности: условия Украины, рф и США на переговорах Завершение войны в Украине. Как отличаются условия Украины, россии и США на мирных переговорах – на инфографике «Слово и дело».

По словам американского чиновника, одной из главных тем встречи станут гарантии безопасности для Украины после завершения войны. Стороны также обсудят комплексный план экономического восстановления страны и подготовку к следующему раунду многосторонних переговоров.

Представитель США отметил, что американская делегация поддерживает постоянный контакт с украинскими и европейскими партнёрами, а переговоры между сторонами проходят по несколько раз в день.

Американский чиновник также назвал встречи в Берлине и запланированный визит президента США Дональда Трампа в Китай частями скоординированных дипломатических усилий.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский во время своего сообщил, что 19 ноября также запланирована встреча «Коалиции желающих». По его словам, партнеры готовят для Украины новые пакеты поддержки, в частности в сферах обороны и энергетики.

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на встречу с представителями президента США, а также планирует обсудить с европейскими лидерами дальнейшие шаги в переговорах с россией.

По словам президента, американские представители должны предоставить украинской стороне информацию о результатах переговоров Трампа в Китае. О встрече президентов США, россии и Китая Украину также будут информировать главы государств-партнёров.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили российскую и украинскую стороны, что нынешний раунд переговоров может стать последней реальной возможностью достичь мирного соглашения до изменения политической ситуации в Штатах.

А на инфографике от «Слово и дело» можно узнать, какие условия выдвигают на трёхсторонних переговорах Украина, россия и США.

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