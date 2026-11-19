Церемонии встречи мировых лидеров во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае продемонстрировали разное отношение Пекина к иностранным гостям.

Об этом пишет Bloomberg.

Самый почётный приём получил президент США Дональд Трамп. Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил его у трапа самолёта Air Force One в аэропорту Шэньчжэня, отступив от протокола, которого придерживались почти пять десятилетий.

Bloomberg отмечает, что таким образом Си ответил на жест Трампа во время сентябрьского визита главы Китая в США. Для американского президента также организовали пролёт военных самолётов с цветным дымом, а детей привлекли к встрече с цветами. Лидеры даже коротко обнялись, что нехарактерно для президента КНР.

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Российского диктатора владимира путина встретили скромнее, хотя и на более высоком уровне, чем во время предыдущих визитов. В аэропорту его поприветствовал Цай Ци – один из самых влиятельных представителей китайского руководства, занимающий пятое место в партийной иерархии. Ранее путина обычно встречал министр иностранных дел Ван И.

Самый прохладный приём получила премьер Японии Санаэ Такаити. Её встречала бывшая китайская дипломат Чжан Циюэ. По оценке Bloomberg, это свидетельствует о напряжённости в отношениях между странами.

Причиной стали заявления Такаити по Тайваню. В ноябре прошлого года она сказала, что возможное нападение Китая на остров может представлять угрозу для выживания Японии. Пекин резко отреагировал на эти слова и требовал от премьера их отозвать.

В то же время президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, несмотря на споры с Китаем относительно Южно-Китайского моря, получил более тёплый приём. Его встретили представители властей провинции Гуандун, почётный караул и дети с цветами и флагами.

В Bloomberg отмечают, что в Китае такие детали церемоний имеют символическое значение. То, кто именно встречает иностранного лидера у самолёта и насколько торжественно его приветствуют, может свидетельствовать о месте страны в дипломатических приоритетах Пекина.

Напомним, российский диктатор владимир путин заявлял, что рассчитывает на «значную потенциальную выгоду» от трёхсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Сами переговоры запланированы на четверг, 19 ноября, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае.

По данным СМИ, лидеры США, россии и Китая могут обсудить договорённость, предусматривающую деэскалацию вокруг Ирана в обмен на прекращение войны против Украины на условиях Москвы. В частности, рф и Китай могут помочь с разблокированием Ормузского пролива, а Вашингтон взамен усилить давление на Киев.

В то же время первую трёхстороннюю встречу Трампа, Си Цзиньпина и путина уже успели сравнить с Ялтинской конференцией 1945 года, несмотря на то, что значительных результатов от этих переговоров не ожидают.

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