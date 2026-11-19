В ночь на 19 ноября Крымский мост, вероятно, снова подвергся ракетной атаке. В Керчи местные жители слышали многочисленные взрывы и видели вспышки в районе моста.

Об этом сообщают мониторинговый канал Exilenova+, партизанское движение АТЕШ и Telegram-канал «Крымский ветер».

18 ноября 2026, 15:39 От рекордного трафика до обрушения: сколько авто проезжало по Крымскому мосту Украина нанесла четвертый удар по Крымскому мосту. Как атаки повлияли на трафик (некогда) главного пути россиян на полуостров – на инфографике «Слово и дело».

По сообщениям местных жителей, первые взрывы прогремели около 00:50 по Московскому времени. Всего в районе Керчи насчитали по меньшей мере 15=16 взрывов. Очевидцы также сообщали о пролёте ракет и ярких вспышках вблизи Крымского моста.

Позже в местных Telegram-каналах появилась информация о вероятных попаданиях в железнодорожную часть моста. В то же время часть взрывов, по предварительным данным, могла быть связана с работой российской противовоздушной обороны.

В сети публикуют видео вероятного ракетного удара по переправе, впрочем, обнародованные кадры требуют проверки.

Так называемый «глава» оккупационной администрации, гауляйтер Крыма Сергей Аксёнов частично подтвердил факт атаки и сообщил о временном перекрытии движения по мосту. По его словам, ответственные службы находятся на местах и оценивают нанесённый ущерб. Другие подробности он пообещал обнародовать позже.

Напомним, в ночь на 17 ноября украинские военные провели комплексную операцию против Крымского моста. По словам президента Владимира Зеленского, подготовка к масштабной операции Сил обороны длилась несколько недель. В результате удара обрушился пролёт автомобильной части переправы, а железнодорожная ветка получила повреждения.

Издание The Times со ссылкой на офицера, который якобы принимал участие в операции, сообщало, что во время атаки не использовали Starlink или Starshield. Вместо этого украинские военные применили собственную спутниковую систему.

Ранее военный обозреватель Денис Попович объяснил, как повреждение Крымского моста повлияет на военную логистику россиян, снабжение оккупированного Крыма и перспективы восстановления переправы.

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