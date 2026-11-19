В некоторых частных учреждениях высшего образования мужчины в возрасте от 25 лет составляли до 90% всех студентов. В то же время с 2025 года в Украине отчислили около 50 тысяч мужчин этой возрастной категории из-за невыполнения учебного плана.

Об этом министр образования и науки Андрей Бутенко рассказал в интервью «Суспільному».

10 марта 2026, 17:54 Четыре мужчины на одну женщину: как менялось количество зачисленных в аспирантуру Число мужчин среди всех аспирантов возросло почти вдвое за первые два года российского вторжения, а по итогам 2025 года составляет более 80 процентов. Подробнее – на инфографике.

По его словам, Минобразования совместно с Государственной службой качества образования проверяет университеты, в частности выясняет, посещают ли студенты занятия и действительно ли учатся.

«Вместе с Государственной службой качества образования выявляем случаи, когда нет подтверждений, что люди учатся, что посещают занятия. Тогда происходит отчисление. С 2025 года было отчислено около 50 тысяч таких мужчин – за невыполнение учебного плана», – отметил Бутенко.

Министр уточнил, что в целом в разных университетах доля студентов-мужчин в возрасте от 25 лет составляет около 2,5%. Однако в некоторых частных заведениях этот показатель достигал 90%.

Рост количества мужчин старшего возраста, поступавших в учебные заведения, начался ещё в 2022 году. Больше всего таких поступающих было в 2024 году, тогда в учебные заведения зачислили более 100 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет.

В то же время эта тенденция касается не только университетов. По словам Бутенко, значительная часть мужчин старшего возраста учится в учреждениях профессионального предвысшего и профессионального образования. При этом многие из них действительно посещают занятия и получают образование.

«Я говорю не только о высшем, потому что у нас ещё есть профессиональное образование. Таких мужчин как раз больше в профессиональном предвысшем образовании и многие из них учатся на самом деле», – пояснил министр.

Напомним, не все соискатели образования могут получить отсрочку от мобилизации на основании обучения. В частности, это право не распространяется на студентов заочной и вечерней форм – их могут мобилизовать на общих основаниях.

Также ранее сообщалось, что за первые два года полномасштабной войны россии против Украины доля мужчин среди всех зачисленных в аспирантуру увеличилась почти в два раза, а по результатам 2025 года превысила 80%.

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