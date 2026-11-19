Министерство образования и науки Украины планирует сократить количество университетов, однако не путём механического закрытия или объединения заведений. Сейчас ведомство совместно с парламентским комитетом разрабатывает критерии, по которым будут принимать соответствующие решения.

Об этом министр образования и науки Андрей Бутенко рассказал в интервью «Суспільному».

10 июня 2026, 17:22 Не только Киев: где сейчас работают учреждения высшего образования, релокированные из-за войны Больше всего учреждений образования временно перенесено в Киев и западные области, а также в прифронтовые Днепр и Запорожье. Подробнее о новых домах украинских вузов – на инфографике от «Слово и дело».

По его словам, МОН вместе с Комитетом Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций работает над критериями объединения заведений высшего образования. Министр подчеркнул, что решения не должны зависеть только от личного желания чиновников.

При оценивании университетов могут учитывать количество научных исследований, объёмы финансирования, привлечённого благодаря научной деятельности, а также соотношение количества студентов и преподавателей.

Один из вариантов, который рассматривают в рамках реформы – создание университетских консорциумов. Они позволят заведениям совместно реализовывать образовательные программы и проводить научные исследования, одновременно сохраняя статус отдельных юридических лиц.

В качестве примера Бутенко привёл возможность создания совместной биотехнологической программы. Один университет может иметь сильную биологическую подготовку, а другой – технологическую. В таком случае заведения смогут объединить преподавательские ресурсы и оборудование, а также совместно подаваться на гранты.

По словам министра, успешные программы смогут привлекать студентов и получать государственное или частное финансирование.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук пообещал организовать прямой диалог между министром образования и ректорами по поводу реорганизации вузов. Он отмечал, что объединение университетов не должно быть «вкусовщиной», а должно базироваться на чётких и прозрачных критериях эффективности подготовки кадров: заведения, которые им не будут соответствовать, будут подлежать реорганизации. Позже Стефанчук провел рабочее совещание с министром образования и науки Украины Андреем Бутенко и обсудил с ним правила реорганизации университетов.

Как известно, в Харькове за последние годы, несмотря на обещание президента Владимира Зеленского, сократилось количество университетов. Часть вузов реорганизовали, часть объединили или ликвидировали как отдельные юридические структуры.

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