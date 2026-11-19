Руководство Республиканской партии в Палате представителей США пытается использовать вопрос помощи Украине, чтобы заставить демократов отказаться от усиления контроля Конгресса над президентом Дональдом Трампом и министром обороны Питом Хегсетом.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на семерых человек, осведомлённых о ходе переговоров.

5 ноября 2026, 17:19 Триумф демократии: поможет ли новый Конгресс возобновить помощь от США Демократическая партия может возобновить финансирование Украины. Но придется преодолевать сопротивление Дональда Трампа и суммы не будут большими.

По данным издания, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и председатель комитета по международным отношениям Брайан Маст хотят убрать из оборонного законопроекта несколько положений, предусматривающих поддержку Украины в войне против россии.

В частности, речь идёт о помощи с обменом разведывательной информацией, расширении военной поддержки и новых санкциях против россии.

Таким образом республиканцы пытаются поставить демократов перед выбором: сохранить положения о помощи Украине или отказаться от норм, усиливающих надзор Конгресса за действиями администрации Трампа.

Среди этих норм: требование к Хегсету согласовывать с Конгрессом повышение и понижение в званиях высокопоставленных военных. Также предлагается ограничить расходы министра на поездки, пока Пентагон не предоставит больше информации о войне в Иране, и установить дополнительные ограничения на полномочия Трампа и Хегсета по ведению боевых действий.

Переговоры по документу, определяющему финансирование Пентагона на следующий год, продолжаются на уровне руководства Конгресса. Окончательный текст планируют согласовать в начале декабря.

В то же время сенатор-демократ Джек Рид заявил, что исключение положений о помощи Украине не получит поддержки в Сенате. Он также отметил, что действия администрации Трампа в отношении Украины всё больше влияют на отношение к ней американских законодателей, в частности республиканцев.

Напомним, Палата представителей США отклонила попытку объявить импичмент министру обороны Питу Хегсету. Его обвиняли в незаконном ведении боевых действий против Ирана, а также военных операций в Йемене, Венесуэле и Карибском бассейне.

Ранее Financial Times со ссылкой на представителей Демократической партии сообщало, что демократы в Конгрессе обсуждают подготовку нового пакета помощи в сфере безопасности Украине ориентировочным объёмом 15 млрд долларов. Также законодатели стремятся до начала работы нового состава Конгресса обеспечить дополнительную поддержку украинской энергетики.

Тем временем президент Владимир Зеленский рассчитывает, что после победы Демократической партии на промежуточных выборах в США Вашингтон усилит поддержку Украины. В частности, президент надеется на активизацию финансовой и военной помощи.

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