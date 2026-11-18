В восьми областях Украины 18 ноября зафиксированы обесточивания из-за вражеских ударов армии российской федерации по энергообъектам.

Об этом во вторник, 18 ноября, сообщила НЭК «Укрэнерго».

Абоненты в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях частично остались без света из-за атак рф. А на Харьковщине и Сумщине применены аварийные отключения электроэнергии.

9 ноября 2026, 11:53 Три четверти киевлян сидят без света более 4 часов в сутки – опрос 75 процентов жителей столицы столкнулись с отключениями света от четырех и более часов в сутки. В то время как почти пятая часть респондентов – 19 процентов – вообще не имела отключений.

«Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям», – заявили в «Укрэнерго».

Самая тяжелая ситуация из-за повторных атак рф – в Харьковской и Сумской областях.

Кроме этого, в части областей до конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 1 до 3 очередей, а для промышленности – графики ограничения мощности.

Напомним, в результате российской атаки утром 18 ноября на севере Ровенской области без электроснабжения остались более 80 населенных пунктов. Энергетики уже начали восстановительные работы.

Также 16 ноября в Харькове вводили специальные графики аварийных отключений света на фоне регулярных атак на энергосистему страны.

А в Киеве приняли решение о временном полном выключении наружного освещения из-за дефицита электроэнергии, вызванного российскими обстрелами энергетической инфраструктуры. Ограничения вводят, чтобы обеспечить приоритетное электроснабжение важных объектов столицы.

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