Правительственные сети Болгарии почти пять лет находились под контролем международных хакеров. За это время злоумышленники похитили по меньшей мере 130 ГБ данных – объём информации эквивалентен более 62 миллионам страниц документов.

Об этом сообщил министр инноваций и цифровой трансформации Болгарии Иван Васильев, передаёт Novinite.

27 октября 2026, 17:51 Хакеры взломали IT-систему итальянского парламента и почту премьера Мелони На IT-системы нижней Палаты итальянского парламента произошла массированная хакерская атака. Были взломаны почтовые ящики многочисленных парламентариев.

По его словам, кибершпионская операция началась в 2021 году и продолжалась до августа 2026-го. Хакеры получили доступ к правительственным системам обмена документами. Впрочем, министр утверждает, что утечки персональных данных граждан Болгарии не было.

Несанкционированный доступ удалось выявить благодаря новой национальной системе кибербезопасности. Как пояснил Васильев, ранее злоумышленники оставались незамеченными из-за того, что меры защиты не были объединены в единую систему.

«Мы отключили их доступ и удалили вредоносное программное обеспечение, которое они установили. Они больше не получают правительственную информацию», – заявил министр.

Характер атак свидетельствует, что речь шла именно о кибершпионаже, а не о преступлениях с целью финансовой наживы. В то же время болгарские власти пока не установили, кто стоял за операцией. По словам Васильева, к ней причастны международные хакерские группы, активность которых фиксировали в разных частях мира. Расследование продолжается.

Параллельно правительство Болгарии усиливает защиту государственных сетей. В частности, во всех ведомствах, пострадавших от кибератаки, проведут дополнительные проверки.

Напомним, ранее пророссийские хакеры выложили в даркнет персональную информацию главы МИД Италии Антонио Таяни. Сам министр связал этот взлом с помощью, которую Рим оказывает Украине.

Также сообщалось, что в Молдове хакеры похитили из государственных реестров данные около 750 тысяч граждан, из-за чего президент Майя Санду созвала Совет безопасности. В то же время под удар попало финансовое ведомство Бельгии, где временно вышел из строя ряд онлайн-сервисов.

А до этого киберпреступники атаковали сети нижней палаты итальянского парламента, получив доступ к электронным ящикам многих депутатов, среди которых была и почта премьер-министра Джорджии Мелони.

А недавно злоумышленники осуществили кибератаку на Французскую службу крови (EFS) – получив удалённый доступ к промышленным холодильникам, они пытались испортить запасы донорской плазмы и крови.

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