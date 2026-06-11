Сообщника брата экс-главы ОАСК признали виновным, но освободили от наказания

Высший антикоррупционный суд переквалифицировал обвинения адвоката Юрия Донца и признал его виновным в злоупотреблении влиянием. Ему назначили наказанием 4 года лишения свободы, но освободили от него в связи с истечением срока давности.

Об этом сообщают пресс-служба ВАКС и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но не указывают фамилии обвиняемого.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Донце. Ранее вместе с ним судили еще одного адвоката, брата главы ликвидированного Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова. Однако в связи с мобилизацией слушание по Зонтову остановили.

«11 июня коллегия судей ВАКС вынесла приговор, которым признала виновным адвоката в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком 3 года. На основании ч. 5 ст. 74 УК Украины лицо освобождено от наказания», – информирует суд.

Одновременно в САП сообщили, что обжалуют этот приговор. «Суд изменил квалификацию и признал лицо виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Прокурор САП не согласен с указанным решением суда и будет отстаивать свою позицию в суде апелляционной инстанции», – отметили в прокуратуре.

Напомним, НАБУ задержало родного брата главы ОАСК Вовка за якобы получение 100 тысяч долларов неправомерной выгоды. По версии следствия, эти деньги якобы должны были передать именно руководителю суда за то, чтобы тот решил вопрос об удовлетворении иска юридического лица другим судьей ОАСК.

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